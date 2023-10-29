Ужасная трагедия в Англии. Экс-игрок НХЛ умер из-за страшного пореза во время матча

Спорт всегда сопряжён с опасностью для здоровья. Есть виды, которые чуть опаснее, и есть те, что немного безопаснее. Хоккей, конечно, относится к первому. К сожалению, несмотря на обильную экипировку, некоторые инциденты на льду заканчиваются страшными трагедиями…

Вчера, 28 октября, в Великобритании произошёл именно такой инцидент.

Во время матча местной Высшей хоккейной лиги (EIHL) между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» получил страшнейшую травму нападающий «пантер» Адам Джонсон.

Форвард, находясь с шайбой на левой стороне площадки в чужой зоне, сталкивается с соперником — хоккеист «Шеффилда» так подлетает, что коньком задевает шею Джонсона. Оба оказываются на льду. Адам пытается подняться, но вновь падает. Судья помогает хоккеисту встать… Зрелище не для слабонервных.

Хоккеисты — игроки обеих команд — сразу бегут к скамейке запасных, активно жестикулируя и пытаясь позвать врача на лёд. Джонсон и сам пытается добраться до скамейки, его одноклубник помогает форварду, прикладывая руку к шее товарища. Соперник, нанёсший травму Адаму, просто отъезжает от места инцидента, держась за лицо, — кажется, не в силах видеть, что случилось.

Матч прервали. Через несколько минут «Шеффилд» попросил болельщиков — их на встрече было порядка восьми тысяч — покинуть арену «из-за серьёзной неотложной медицинской помощи».

Самого Адама увезли в больницу.

«Это было ужасно видеть. Люди плакали и теряли сознание», — сообщал один из свидетелей ужасного эпизода.

Другой написал: «Мой 17-летний сын пришёл домой полностью разбитым и сказал, что не может развидеть то, что увидел сегодня вечером. Он был бел как лист бумаги. Мои мысли и молитвы с командами».

Адам Джонсон Фото: AP/TASS

Однако позже клуб сообщил самое страшное: Джонсон умер.

«Ноттингем Пантерз» опустошены: Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая на матче в Шеффилде вчера вечером. Клуб будет очень скучать по нему и никогда его не забудет.

Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь была впереди. «Пантерз» хотели бы выразить наши соболезнования семье Адама, его девушке и всем друзьям в это чрезвычайно трудное время, наши мысли с вами.

Все в клубе, включая игроков, персонал, руководство и владельцев, убиты горем известием о кончине Адама», — говорится в заявлении.

В EIHL заявили, что «убиты горем»: «Мысли и соболезнования всех, кто связан с лигой, принадлежат семье, друзьям и товарищам по команде Адама в это невероятно печальное время».

«Шеффилд» также не остался в стороне: «Все в «Стилерз» выражают соболезнования девушке, семье и товарищам по команде Адама Джонсона».

Хоккеисту было всего 29 лет. За карьеру уроженец Миннесоты даже успел поиграть в НХЛ. С 2018 по 2020 год американец провёл 13 матчей за «Питтсбург» и даже забил один гол, добавив к нему три ассиста.

Между скитаниями по АХЛ Джонсон также поиграл в Швеции, после чего окончательно покинул Северную Америку и отправился в путешествие по Европе. Прошлый год нападающий отыграл в Германии, в межсезонье перебрался в Англию. Перед матчем с «Шеффилдом» Адам занимал третье место в списке лучших бомбардиров «Ноттингема», набрав 7 (4+3) очков в семи встречах сезона…

«Я не знаю, что сказать об Адаме Джонсоне. Не буду притворяться, что вообще его знал. Кажется, однажды я брал у него интервью.

Но всё же… В октябре одно ужасающее событие следовало за другим. Такое не может закончиться быстро.

Посылаю любовь всем. Нам это нужно», — написал известный журналист НХЛ Роб Росси, освещающий жизнь вокруг «Питтсбурга».

Хочется присоединиться к словам североамериканского обозревателя и выразить соболезнования всем близким Джонсона. А также напомнить о важности любви и поддержки к другим людям — даже если они за тысячи километров от нас.