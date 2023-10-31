«Мы можем сами диктовать ИИХФ условия». Каменский — о допуске сборной России на ОИ-2026

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский заявил, что сборная России на Олимпийских играх 2026 года должна играть с флагом и гимном.

«Я думаю, что будет тяжело, но приятно то, что какое-то осмысленное движение пошло. Без сборной России все международные турниры становятся неинтересными и неполноценными, поэтому наконец-то они проснулись. Всегда нужно думать положительно, а поступать по обстоятельствам.

Любой хоккеист хочет выступить на Олимпиаде, но, опять же, на каких условиях? Раз они хотят нас включить, то мы можем сами диктовать им условия. Мы должны выступать полноценно – с флагом и гимном. Это моё личное мнение», — цитирует Каменского «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня на сайте ИИХФ появилась информация, согласно которой сборная России по хоккею сыграет в одной группе с США, если команду допустят на Олимпийские игры 2026 года.