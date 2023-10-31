ИИХФ забронировала сборной России место на Олимпиаде в группе с США! Что это значит?

За три года до старта Олимпиады-2026 ИИХФ выпустила расписание олимпийской квалификации. Обычно эта новость остаётся проходной: в многоступенчатой системе всё начинается с матчей уровня Исландия — Эстония — команд, которые имеют шансы на попадание в Милан только в случае непредставимого форс-мажора. Однако в этот раз международная федерация смогла нас приятно удивить.

Несмотря ни на что, для России забронирован слот в группе C олимпийского турнира, причём Россия, несмотря на пропуск двух ЧМ, будет «маткой» группы. Особую пикантность ситуации придаёт то, что «змейка» рейтинга ИИХФ отправила в нашу группу ещё и сборную США — никакой политики, чистая математика. Можно увидеть в предварительной таблице ИИХФ и белорусов, которые должны принять участие в братиславском квалификационном турнире вместе с Казахстаном, хозяевами-словаками и ещё одной командой, которая определится позже.

Правда, около обеих наших сборных стоит особая пометочка: «Теоретическая позиция в случае того, если ИИХФ примет возвращение о решении команд в свою программу турниров». А вот будет ли такое решение принято до 2026-го — это вопрос другой.

Матч Россия — США на ЧМ-2019 Фото: Martin Rose/Getty Images

Может ли в теории международная федерация побежать впереди паровоза всего мирового спорта? Абсолютно исключено. В боксе такие попытки привели к расколу мирового любительского бокса и абсолютно беспрецедентному случаю — лишению признания IBA со стороны Международного олимпийского комитета. В хоккее, с другой стороны, у России вес во всех сферах больше: как иногда говорят футбольные болельщики, это спорт шести стран, и Россия — одна из важнейших.

Однако не всё так просто. Возьмём бенди: с 2005-го по 2019-й в 13 из 15 случаев в финале ЧМ по бенди играли Россия и Швеция (дважды вместо шведов были финны), в 12 из 15 случаев бронзовую пару составляли Финляндия и Казахстан. В последнем ЧМ-2023 в двух дивизионах играли лишь 11 команд (против 20 в 2019-м) — и даже в такой ситуации, когда международный бенди съёживается в два раза, когда вне пределов России и без России он настолько популярен, что на первый матч Швеции на домашнем (!) ЧМ приходят 163 (прописью — сто шестьдесят три) зрителя, бендийное «международное сообщество» всё равно выпихивает Россию. Дело тут точно не в спорте и не в финансах.

ИИХФ прямо сейчас вообще вынуждена стоять враскоряку. Это организация, которая Россию не исключает и пока не собирается: хоть сейчас зайдите на сайт ИИХФ и обнаружите нашу страну в её обычном алфавитном порядке, прямиком между Румынией и Сербией). При этом попытки максимально лёгких реверансов Тардифа в сторону РФ встречают ярость в условной Финляндии из-за того, что такие попытки вообще предпринимаются, а в России — из-за того, что они остаются вялыми, лёгкими и абсолютно бесполезными на практике. УЕФА хотя бы работает с детскими командами, допускает до официальных матчей наших судей — ИИХФ пока сохраняет только насупленное выражение лица.

Понятно, что любой деятель международного спорта вынужден балансировать в режиме «и нашим, и вашим», причём даже в абсолютно мирное время. У Рене Фазеля это выходило прекрасно: несмотря на то что усатый дантист не вылезал с церемоний и форумов в России, сложно сказать, что наша страна при нём получила какие-то особые привилегии. При Тардифе это правило эволюционировало в «и не нашим, и не вашим» (вспомним печальное позорище с ковидным МЧМ, случившееся при спокойной политической обстановке).

Положение сейчас такое: на Олимпиаду-2024 не поедет ни одна российская сборная по игровым видам спорта. УЕФА, который всё-таки допустил до игр юношей U17, вынужден был отменить своё же решение, хотя это отрицают чины РФС. Даже под псевдонимом типа «ОАР» на данный момент такой допуск выглядит абсолютно невозможным — можно вспомнить, что наших спортсменов будут называть «индивидуальные нейтральные атлеты». Индивидуальные!

Люк Тардиф (справа) Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Этот тренд не смогла сломать даже НХЛ, которая в своей деятельности руководствуется только коммерческими интересами. В теории на Кубке мира, вспоминая опыт «фэнтези-команд» турнира-2016, могла появиться сборная «Северной Евразии», где к 22 россиянам добавили бы одинокого Егора Шаранговича. Но даже в таком виде, судя по всему, пока это невозможно, лига переносит турнир на 2025-й в робкой надежде на то, что ситуация в мире изменится.

Люк Тардиф в очередной раз повторил, что дедлайн по возвращению сборных России и Беларуси на новый сезон — март 2024-го. Что ж, судя по геополитической ситуации, даже в случае заморозки ситуации на Украине наша команда может столкнуться с неиллюзорным бойкотом. Если УЕФА, который ворочает миллиардными барышами, не смог прогнуть десяток не самых важных команд, то что говорить об организации, которая два месяца не может собрать свой дисциплинарный совет для решения «дела Федотова»?

Хорошо, что Россия пока получила хотя бы такие уступки — но Игры, которые в теории могут стать прощальным поклоном Овечкина и Малкина, абсолютно не зависят ни от хоккеистов, ни от спортивных функционеров. Всё решат только политики — а в нашем мире, как стало понятно в последнее время, нельзя загадывать и на три месяца вперёд.