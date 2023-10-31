Немчинов: Панарин способен набрать 100 очков в регулярке НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал игру нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который в первых девяти играх сезона-2023/2024 набрал 15 (5+10) очков.

«Артемий набирает очки, команда выигрывает. Хочется надеяться, что Панарин сможет набрать 100 очков в регулярном чемпионате, он способен на это. Он – один из лучших игроков в НХЛ.

Сможет ли он подойти к плей-офф в такой же форме? Сейчас об этом сложно говорить. Посмотрим, когда наступит время игр на выбывание», — сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, больше, чем Панарин, в нынешнем сезоне набрал только Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» (18 очков). Панарин набрал 92 очка в прошлом сезоне, 96 – в позапрошлом, 95 – в сезоне-2020/2021.