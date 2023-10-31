«Я должен задуматься на тренировке: почему он не играет?» Кравец — о вратаре Демченко

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Торпедо» (3:2) оценил игру голкипера команды Василия Демченко.

«Вместе с Сергеем Звягиным (тренер вратарей «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») решили, что Мишуров заслуживает получить шанс сейчас в воротах. Стас Бережной – хороший молодой вратарь, габаритный, мы ему даём возможность подышать КХЛ. Что касается Василия Демченко, то инициатива должна исходить от него. Мы ему как доверяли, так и доверяем – всё дело в его руках. Нужно, чтобы главный тренер увидел на тренировке, что он всё ловит, всё отбивает, и задумался. Вот когда я задумаюсь, почему он не играет, то это будет означать, что он вылез из кризиса.

Дебют Вербы? В принципе, неплохо для первой игры. Нужно учить, объяснять нашу тактику, нашу работу. Мне кажется, он хороший ученик, старается выполнить ту работу, которая от него требуется. У него есть фанатизм к игре, он хочет играть и бороться. С его характером он пригодится команде», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.