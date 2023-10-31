Форвард «Спартака» Голдобин установил личный рекорд по голам в сезоне

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в матче с «Нефтехимиком» (6:1) набрал четыре результативных балла: забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин установил личный рекорд по голам в сезоне. В текущей регулярке на его счету 20 шайб. Предыдущее лучшее достижение было установлено в сезоне-2022/2023 – 19 шайб.

Также Голдобин набрал 39-е (20+19) очко в 25-м матче сезона и повторил личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В сезоне-2021/2022 в составе «Металлурга» Голдобин набрал 39 (16+23) очков в 42 играх.

Кроме этого, форвард красно-белых стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал больше трёх шайб в пяти и более матчах. Лидер по этому показателю Найджел Доус – 11 игр.