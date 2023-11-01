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Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на четыре матча

Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на четыре матча
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Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой дисквалифицирован на четыре игры за неправомерный удар по голове защитнику «Флориды Пантерз» Оливеру Экману-Ларссону, сообщает аккаунт департамента по безопасности игроков НХЛ на своей странице в соцсети X. Инцидент произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 31 октября по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу «Брюинз».

По ходу встречи за этот эпизод Макэвой был удалён до конца игры. Он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах против «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз», «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Первый и последний из этих поединков «Бостон» проведёт дома, а два других — на выезде.

«Брюинз» занимают первое место в Восточной конференции с 17 очками после девяти игр. «Флорида» находится на 10-й позиции. У «Пантерз» девять очков после восьми игр.

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