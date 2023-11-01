Экс-защитник сборной Канады: Макдэвид уже в 15 лет был лучшим на льду

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал об игре с Коннором Макдэвидом в составе сборной Канады на юниорском чемпионате мира 2013 года.

«Игра с 15-летним Макдэвидом на ЮЧМ-2013? Мы много обсуждали это тогда: Коннор был самым юным в нашей команде, но он уже был лучшим игроком на льду. Это касалось не только его мастерства, уже тогда он много работал, своей манерой поведения выглядел очень взрослым для 15 лет. Мне повезло сыграть с ним в команде, которая стала чемпионом. Можно понять, почему он лучший игрок мира — возможно, он лучший игрок мира уже с 15 лет. Играть с Коннором было потрясающе, и это помогло нам выиграть тот турнир.

Мы помогали ему готовиться, хотели дать ему столько, сколько могли. В нашей команде было немало хороших лидеров, которые могли помочь ему в любой ситуации, и он всегда был готов выслушать, учиться, и это одна из тех вещей, которая помогает ему быть таким классным игроком. Он всегда готов становиться лучше, всегда ищет пути для самосовершенствования, настоящий профессионал, и был таковым уже в юном возрасте», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: