Боуи: Кузнецов как-то сыграл с чужой клюшкой и всё равно был лучшим игроком на льду

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал об игре с Евгением Кузнецовым в составе «Вашингтона».

«Евгений Кузнецов прикалывается со всеми своими одноклубниками? Да, он ещё и очень максимально спокойно относится ко всему. Однажды ему пришлось играть с клюшкой Лайама О’Брайена, которого вызвали из АХЛ. Я не мог поверить, что он играл с чужой клюшкой, но даже так он был лучшим игроком на льду. Евгений — особенный талант и человек, который ко всему старается относиться просто, однако он постоянно сфокусирован на игре, каждый матч он играет на полную. Это потрясающий игрок, за которым всегда интересно наблюдать», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: