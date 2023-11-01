Экс-защитник «Вашингтона» о прозвище «Батя» для Орпика: он был как отец для нас

Защитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал о влиянии на коллектив опытнейшего защитника «Вашингтона» Брукса Орпика.

«Русские игроки в команде называли Орпика «батя»? О да, они обожали его. Мы все стали называть его так, потому что он был как отец для каждого из нас. На выездах он помогал мне и помогал ощущать себя так, как будто я играю в этой команде уже несколько лет. Орпик — потрясающий игрок, который выиграл чемпионство ещё до перехода в «Вашингтон». С русскими парнями он держался серьёзно, но всегда мог пошутить.

Орпс — один из лучших парней, который только мог играть с нами, он всегда помогал Овечкину вести команду за собой. У нас было много талантливых парней с разными характерами, и Орпик как бы склеивал команду. История с «батей» была особенной, потому что когда я только попал в команду, то вообще не мог понять, что это означает. Было забавно слышать, как Ови говорит «батя» (Боуи говорит это слово с акцентом — прим. «Чемпионата»), но он уже был легендой, и когда он обращался так к Орпику, это уже было чем-то совершенно особенным», — сказал Боуи в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэдисоном Боуи читайте на «Чемпионате»: