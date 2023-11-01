Агент Шуми Бабаев: для московского «Динамо» главным станет результат в плей-офф

Известный агент Шуми Бабаев оценил лидерство московского «Динамо» в общей таблице КХЛ и заявил, что главным результатом для бело-голубых станет выступление в плей-офф.

«Я бы не стал оценивать и делать выводы о результатах московского «Динамо» и его лидерстве в общей турнирной таблице КХЛ прямо сейчас. Всё-таки для этой команды главным станет результат в плей-офф. У москвичей отличный костяк, собраны ребята с большим мастерством, все условия для тренерского штаба созданы. Думаю, что «Динамо» способно побороться за Кубок Гагарина», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Динамо» возглавляет общую таблицу лиги с 37 очками, одержав 18 побед в 25 матчах.