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«Уверенность — это всё». Петтерссон оценил свой хет-трик в ворота «Нэшвилла»

«Уверенность — это всё». Петтерссон оценил свой хет-трик в ворота «Нэшвилла»
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Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон прокомментировал свой хет-трик в ворота «Нэшвилла» (5:2). Это был второй хет-трик Петтерссона в НХЛ. Шведский форвард вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона с 16 очками (5+11).

«Очень рад ещё одной нашей победе. Я доволен хет-триком и счастлив, что получилось легко забить третий гол в пустые ворота. Я думаю, уверенность – это всё. Даже если я провёл не лучшую свою игру, я могу вернуть уверенность и играть по тренерской установке», — цитирует Петтерссона пресс-служба клуба.

Петтерссон стал первым игроком в истории «Ванкувера», кому удавалось набрать минимум 15 очков в первых 10 матчах нового сезона НХЛ. Ранее Петтерсон уже набирал 15 очков за первые 10 матчей сезона-2018/2019.

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