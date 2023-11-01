Петтерссон установил рекорд «Ванкувера», дважды набрав 15 очков в первых 10 играх сезона

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон оформил хет-трик в победном матче с «Нэшвиллом» (5:2). Всего в текущем сезоне на счету шведского форварда 16 (5+11) очков в девяти стартовых матчах.

Таким образом, Петтерссон стал первым игроком в истории «Ванкувера», кому удавалось набрать минимум 15 очков в первых 10 матчах нового сезона НХЛ. Ранее Петтерсон уже набирал 15 очков за первые 10 матчей сезона-2018/2019.

Всего в НХЛ Петтерссон провёл 334 матча, в которых набрал 339 очков — забросил 141 шайбу и отдал 198 результативных передач. «Ванкувер» в текущем сезоне одержал шесть побед в девяти матчах. «Кэнакс» с 13 очками занимают второе место в таблице Западной конференции НХЛ, набрав больше всех очков среди канадских клубов лиги.