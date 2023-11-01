Тамбиев — о матче с «Трактором»: в формате «5 на 5» «Адмирал» даже лучше выглядел

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ).

«Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счёт. Последние встречи мы играем лучше оппонентов. Немного нам не хватает в каких-то нюансах. Команда потихоньку строится, очень много молодых ребят, которые себя проявляют и прогрессируют. Немного омрачило всё это наше пятиминутное удаление. Оно сказалось на сценарии игры. У нас по этому поводу есть своё мнение, а у судей – своё. Могли в овертайме решить исход. У Бучельникова был момент, но не повезло. Я доволен действиями ребят, их игрой.

Если бы не это пятиминутное удаление, сценарий матча был бы иным. Дайте нам пять минут большинства, мы тоже будем бросать, и инициатива перейдет сразу к нам. Пять минут – это болезненно. Одни ребята играют, другие сидят. Конечно, нам было тяжеловато, а игра «5 на 5» – это уже другая история.

«Адмирал» сегодня играл на равных? А вы считаете иначе? «5 на 5» мы даже лучше выглядели. Пять минут меньшинства – спорный момент. Мы уважаем решение судей», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Трактора».

В следующей игре команды вновь встретятся в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» 3 ноября.