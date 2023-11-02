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Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Калгари»

Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Калгари»
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Сегодня, 2 ноября, «Даллас Старз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, а также Джейми Бенн, Джеймон Робертсон и Мэйсон Марчмент.

За «Калгари» забитыми голами отличились Коннор Зари и Эндрю Манджапане.

После восьми сыгранных матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Калгари» расположился на 15 месте, набрав пять очков в десяти матчах.

Следующий матч «Даллас» проведет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Сиэтло Краке».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Зари (Танев, Кадри) – 05:28     1:1 Бенн (Хинц, Линделль) – 19:06 (sh)     2:1 Манджапане (Уигар, Линдхольм) – 21:57     2:2 Робертсон (Хинц, Павелски) – 24:35     2:3 Дадонов (Лундквист, Бенн) – 30:07     2:4 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 39:48     3:4 Уигар (Кадри, Линдхольм) – 42:20 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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