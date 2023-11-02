Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» одержать победу над «Калгари»

Сегодня, 2 ноября, «Даллас Старз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов, а также Джейми Бенн, Джеймон Робертсон и Мэйсон Марчмент.
За «Калгари» забитыми голами отличились Коннор Зари и Эндрю Манджапане.
После восьми сыгранных матчей «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Калгари» расположился на 15 месте, набрав пять очков в десяти матчах.
Следующий матч «Даллас» проведет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Калгари» сыграет с «Сиэтло Краке».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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