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«Сегодня он был лучшим». Микко Рантанен — об игре вратаря «Колорадо» Ивана Просветова

«Сегодня он был лучшим». Микко Рантанен — об игре вратаря «Колорадо» Ивана Просветова
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен после игры с «Сент-Луис Блюз» (4:1) оценил игру российского голкипера «лавин» Ивана Просветова.

«Я думаю, что сегодня Просветов был лучшим игроком на льду, а когда у нас были проблемы во втором периоде, он был очень, очень хорош и сделал несколько крупных сейвов. Он много работал, и его игра была уверенной», — цитирует Рантанена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Просветов провёл свой дебютный матч за «Колорадо». В игре с «блюзменами» 24-летний вратарь сделал 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков и был признан третьей звездой встречи.

После девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 14 очками. Следующий матч «Эвеланш» проведёт с «Вегас Голден Найтс».

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