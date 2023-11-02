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Просветов признан третьей звездой в своём дебютном матче за «Колорадо»

Просветов признан третьей звездой в своём дебютном матче за «Колорадо»
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов провёл свой дебютный матч. В игре с «Сент-Луис Блюз» 24-летний вратарь сделал 28 сейвов (96,55%) из 29 бросков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Просветов был признан третьей звездой встречи. Второе место занял форвард «лавин» Росс Колтон, первая звезда игры — нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

После девяти матчей «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 14 очками. Следующий матч «Эвеланш» проведёт с «Вегас Голден Найтс».

Сегодня, 2 ноября, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

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