«Пока не в нашу пользу, будем откровенны». В «Тракторе» оценили обмен с минским «Динамо»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил итоги обмена с минским «Динамо». Команды обменялись иностранными игроками обороны — в Челябинск поехал Мэдисон Боуи, в Минск отправился Роб Хэмилтон.

«Прошёл месяц со времени обмена Роба Хэмилтона в минское «Динамо» на Мэдисона Боуи. Какие итоги можно подвести? Пока итоги не в нашу пользу, будем откровенны. Роб здорово влился в минское «Динамо», а от Мэдисона мы ждём лучшей игры. Изначально мы хотели, чтобы именно Боуи присоединился к нам. Мне надо было сделать тяжёлый выбор, и я считаю, что у Мэдисона больше опций, он сильнее в различных ситуациях в перспективе. Он на пути адаптации и ищет свою игру, которую есть куда улучшать. И он может это сделать.

То есть Боуи нужно время? Обмен – это стрессовая ситуация. Роб уже играл в нашем чемпионате, а для Мэдисона это переезд в новую среду. Пока Боуи не очень стабилен, но в игре уже появились маленькие проблески того, что он может показывать в перспективе», — цитирует Волкова «РБ Спорт».