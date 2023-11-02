В «Тракторе» рассказали, как смена главного тренера изменила игру команды

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, какие изменения в игре команды произошли с назначением Алексея Заварухина на пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Изменения есть. Были огрехи в игре «Трактора»: команда недостаточно активно атаковала ворота, не было бросковой активности, которая бы приводила к голам. Мы лучшая команда в игре по периметру, что нельзя отнести к плюсам. Но сейчас мы видим изменения: ребята стали более нацелены на ворота, забивают с бросков, а не с красивых розыгрышей.

У нас не фигурное катание, за артистизм баллы не дают. Полностью раскрыть потенциал пока не удалось, но ребята на правильном пути. Травмированные хоккеисты возвращаются, набирают форму. С выходом игроков из лазарета команда оттолкнётся от нестабильных результатов, будет выигрывать сериями и радовать болельщиков», — цитирует Волкова «РБ Спорт».