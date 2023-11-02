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Голкипер СКА Серебряков был заменён после четырёх шайб от «Авангарда»

Голкипер СКА Серебряков был заменён после четырёх шайб от «Авангарда»
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В Санкт-Петербурге проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
1 : 4
Авангард
Омск
1:0 Старков (Глотов) – 07:36 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 10:56 (5x5)     1:2 Буше (Спунер, Гуляев) – 17:26 (5x5)     1:3 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 20:35 (5x5)     1:4 Шарипзянов (Гераськин, Филатьев) – 27:02 (5x5)    

После четырёх пропущенных шайб голкипер СКА Никита Серебряков в середине второго периода был заменён на Павла Мойсевича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

Отметим, что защитник омского клуба Дамир Шарипзянов оформил хет-трик к 27-й минуте встречи.

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Защитник «Авангарда» Шарипзянов оформил хет-трик в ворота СКА к 27-й минуте матча
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