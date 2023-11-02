Голкипер СКА Серебряков был заменён после четырёх шайб от «Авангарда»

В Санкт-Петербурге проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх пропущенных шайб голкипер СКА Никита Серебряков в середине второго периода был заменён на Павла Мойсевича.

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Напомним, в следующем матче Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

Отметим, что защитник омского клуба Дамир Шарипзянов оформил хет-трик к 27-й минуте встречи.