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«По кайфу сыграли». Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов — о победе над «Ак Барсом»

«По кайфу сыграли». Вратарь «Салавата Юлаева» Самонов — о победе над «Ак Барсом»
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:1).

«Хороший боевой матч, в начале третьего периода всё решилось. Мы играли строго, забили два гола в третьей двадцатиминутке, что и решило исход встречи.

Сегодня было много невероятных спасений? Это моя работа, я старался играть по шайбе. По кайфу сыграли, старался спокойно делать свою работу, ни на что не обращал внимание. Просто играл в хоккей.

Поддержка болельщиков? Как всегда полный биток. Всегда приятно играть при такой поддержке, а побеждать – вдвойне.

Насколько такие матчи вдохновляют и прибавляют сил? Конечно, любая победа прибавляет сил, в раздевалке добавляет позитив. Идём от игры к игре», — цитирует Самонова пресс-служба уфимского клуба.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет «Сибирь», а «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

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