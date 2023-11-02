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«Он провёл феноменальный матч». Козлов — об игре голкипера «Салавата» Самонова

«Он провёл феноменальный матч». Козлов — об игре голкипера «Салавата» Самонова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) и оценил игру вратаря уфимского клуба Александра Самонова.

«Хорошая игра с нашей стороны с первой до последней минуты. Играли чётко по заданию с самоотдачей и желанием. Спасибо болельщикам, их было слышно 60 минут. Это придаёт уверенности и сил ребятам.

Скориков? Это не моя компетенция, нужно спросить руководство. Когда мы его вызывали в прошлом году, он показывал хорошие качества. Сейчас сложилась так, что объективно не было места в составе. На мой взгляд держать парня, который перерос вышку, неправильно. Удачи ему.

Сегодня Самонов заслужил сухарь, провёл феноменальный матч. Это вратарь хорошего уровня, поэтому «Северсталь» попросила за него хорошего игрока», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Айнур Шаймарданов.

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