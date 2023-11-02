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Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в ярком матче

Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в ярком матче
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В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:3.

На восьмой минуте первого периода Степан Старков с передачи Василия Глотова вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте встречи Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Михаила Гуляева вывел омичей вперёд.

На 35-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва оформил дубль. На восьмой минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Игоря Гераськин и Александра Филатьева сделал хет-трик.

На 15-й минуте третьего периода Андрей Чивилёв с передачи Борны Рендулича забросил вторую шайбу СКА в матче. На 17-й минуте периода Иван Николишин забросил пятую шайбу в пустые ворота СКА. В конце матча Арсений Грицюк установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
1:0 Старков (Глотов) – 07:36 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 10:56 (5x5)     1:2 Буше (Спунер, Гуляев) – 17:26 (5x5)     1:3 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 20:35 (5x5)     1:4 Шарипзянов (Гераськин, Филатьев) – 27:02 (5x5)     2:4 Чивилёв (Рендулич, Толчинский) – 54:46 (5x5)     2:5 Николишин (Чистяков) – 56:16 (en)     3:5 Грицюк (Никишин) – 59:53 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.

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