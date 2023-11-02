Хет-трик Шарипзянова помог «Авангарду» победить СКА в ярком матче

В Санкт-Петербурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Авангардом». Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:3.
На восьмой минуте первого периода Степан Старков с передачи Василия Глотова вывел армейцев вперёд. На 11-й минуте встречи Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Михаила Гуляева вывел омичей вперёд.
На 35-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва оформил дубль. На восьмой минуте периода Дамир Шарипзянов с передач Игоря Гераськин и Александра Филатьева сделал хет-трик.
На 15-й минуте третьего периода Андрей Чивилёв с передачи Борны Рендулича забросил вторую шайбу СКА в матче. На 17-й минуте периода Иван Николишин забросил пятую шайбу в пустые ворота СКА. В конце матча Арсений Грицюк установил окончательный счёт в игре.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Витязем». «Авангард» в Сочи сыграет с одноимённым клубом. Обе встречи состоятся 4 ноября.
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