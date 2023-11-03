Панарин продлил результативную серию в НХЛ до десяти матчей

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил результативную серию в Национальной хоккейной лиге до десяти матчей.

В матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (2:1) форвард отметился результативной передачей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и 11 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 600 матчей, в которых он забил 221 гол и сделал 456 результативных передач.

На данный момент «Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков. В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Миннесотой Уайлд».