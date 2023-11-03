Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Виннипег»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забили Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо (хет-трик) и российский нападающий Иван Барбашёв. Форвард Павел Дорофеев отметился результативной передачей.
За «Виннипег» отличились Кайл Коннор и Алекс Иафалло. Нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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