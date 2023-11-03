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Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Виннипег»

Гол Барбашёва и передача Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забили Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо (хет-трик) и российский нападающий Иван Барбашёв. Форвард Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

За «Виннипег» отличились Кайл Коннор и Алекс Иафалло. Нападающий Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлссон (Дорофеев, Хаттон) – 10:45     1:1 Коннор (Иафалло, Шайфли) – 26:17     2:1 Маршессо (Стоун, Томпсон) – 27:00 (pp)     3:1 Барбашёв (Пьетранджело, Карлссон) – 28:38 (pp)     3:2 Иафалло (Перфетти, Коннор) – 41:51 (pp)     4:2 Маршессо (Барбашёв, Пьетранджело) – 45:47     5:2 Маршессо – 57:08    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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