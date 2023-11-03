Игроку «Нэшвилла» Нюквисту выбили зубы в матче НХЛ, он сам собрал их со льда

В одном из эпизодов матча «Сиэтл» — «Нэшвилл» (4:2) травму получил форвард «Предаторз» Густав Нюквист. Хоккеист получил клюшкой по лицу от защитника «Сиэтла» Адама Ларссона и принялся собирать свои зубы со льда. Арбитры выписали Ларссону четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой.

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После 11 матчей текущего сезона-2023/2024 НХЛ «Сиэтл Кракен» занимают девятую строчку в таблице Западной конференции лиги. «Нэшвилл Предаторз» расположился на одно место ниже в этой же конференции, сыграв 10 матчей.

В следующем матче «Сиэтл» на домашнем льду примет «Калгари Флэймз» 5 ноября. «Нэшвилл» отправится дальше на выезд, где 4 ноября встретится на гостевой площадке с «Эдмонтон Ойлерз».