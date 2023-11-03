Лишь двое хоккеистов за 30 лет набирали очков больше Д. Хьюза за первые 9 матчей сезона

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз отметился двумя результативными передачами в матче с «Миннесотой» (5:3). Всего за девять матчей текущего сезона американец набрал 20 (5+15) очков.

Таким образом, за последние 30 лет лишь двое хоккеистов набирали больше очков за первые девять стартовых матчей нового сезона НХЛ. Этими хоккеистами были легендарные нападающие — Уэйн Гретцки (22 очка в сезоне-1993/1994) и Марио Лемье (31 очко в сезоне-1995/1996).

Так же, как и Хьюз, по 20 очков за первые девять матчей нового сезона НХЛ за последние 30 лет набирали Леон Драйзайтль (сезон-2021/2022), Марио Лемье (сезон-2002/2003), Рон Фрэнсис (сезон-1995/1996) и Яромир Ягр (сезон-1995/1996).