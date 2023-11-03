«Этот парень реально впечатляет». Главный тренер «Коламбуса» восхитился игрой Воронкова

Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан остался впечатлён игрой российского форварда Дмитрия Воронкова. Россиянин в четырёх матчах текущего сезона за «Блю Джекетс» забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Также на счету Воронкова драка с тафгаем «Монреаля» Арбером Джекаем.

«Этот парень реально впечатляет. Его стиль игры и то, как он понимает систему игры команды и находит в ней свою роль, не владея английским языком. Всё это действительно впечатляет», — цитирует Венсана пресс-служба клуба.

Напомним, в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Воронков отметился результативной передачей.