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Алексей Заварухин утверждён главным тренером «Трактора»

Алексей Заварухин утверждён главным тренером «Трактора»
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В Челябинске закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:1.

По окончании матча губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер зашёл в раздевалку поздравить команду и объявил, что исполняющий обязанности главного тренера Алексей Заварухин официально вступает в должность главного тренера.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из победной раздевалки «Трактора»:

Сегодняшняя победа стала пятой подряд для челябинского коллектива.

Напомним, Алексей Заварухин стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после отставки Анвара Гатиятуллина 4 октября. На данный момент уральский клуб имеет 32 очка и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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