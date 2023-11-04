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«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Сибирь»

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Сибирь»
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В Уфе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» нанёс поражение новосибирской «Сибири» (2:0).

Шайбами в составе победителей отметились Николай Кулёмин и Александр Хмелевски, реализовавший большинство. По ассистентскому баллу на свой счёт записали Александр Шаров и Иван Дроздов. Примечательно, что окончательный счёт матча был установлен уже на седьмой минуте первого периода.

Эта победа стала уже третьей подряд для «Салавата Юлаева». До этого уфимский клуб обыграл также дома «Ак Барс» (3:1) и «Амур» (4:1). Команда Виктора Козлова набрала 33 очка в 26 играх текущего регулярного сезона. Свой следующий матч клуб из столицы Башкортостана проведёт 6 ноября дома с «Нефтехимиком».

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кулёмин – 04:49 (5x5)     2:0 Хмелевски (Шаров, Дроздов) – 06:11 (5x4)    
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