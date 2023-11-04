Леонтьев: удаления помогли сопернику победить, а так примерно равная игра была

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ от «Автомобилиста» (1:2).

«Соседи по турнирной таблице, был ожесточённый бой, соперник имел преимущество в начале матча, в третьем периоде мы могли склонить чашу весов на нашу пользу. Два удаления [в концовке] помогли сопернику победить, а так примерно равная игра была в целом.

Будет ли Долганов основным вратарём до конца сезона? Так как он играет и тренируется усердно, по нарастающей — всё возможно. У нас есть Николаев, у нас есть Тихомиров.

Чего не хватило для победы? Сдержанности и реализации, были хорошие моменты в третьем периоде. Побеждает тот, кто больше забивает», — передаёт слова Леонтьева с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.