Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Нидеррайтера и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Аризону»

Хет-трик Нидеррайтера и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Аризону»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер и дубль на счету Брендена Диллона. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

В составе «Аризоны» забивали Янис Мозер, Лиам О'Брайен и Лоусон Круз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений подряд. «Аризона», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» проведёт матч с «Сиэтл Кракен». Оба матча состоятся 8 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Мозер (Маччелли, Круз) – 05:31     2:0 О'Брайен (Макбэйн) – 25:49     2:1 Нидеррайтер (Эпплтон, Моррисси) – 27:31     2:2 Диллон (Наместников, Перфетти) – 30:05     3:2 Круз – 34:47 (pp)     3:3 Нидеррайтер (Элерс, Пионк) – 37:01 (pp)     3:4 Диллон (Эпплтон, Лаури) – 43:23     3:5 Нидеррайтер (Лаури, Диллон) – 47:16    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android