Хет-трик Нидеррайтера и передача Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Аризону»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер и дубль на счету Брендена Диллона. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей.

В составе «Аризоны» забивали Янис Мозер, Лиам О'Брайен и Лоусон Круз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Виннипег» прервал серию из трёх поражений подряд. «Аризона», в свою очередь, потерпела второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» проведёт матч с «Сиэтл Кракен». Оба матча состоятся 8 ноября.