Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция — Словакия, результат матча 21 мая 2024, счёт 6:1, ЧМ по хоккею — 2024

Сборная Швеции обыграла Словакию и завершила групповой этап ЧМ-2024 без потери очков
Комментарии

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции обыграла сборную Словакии со счётом 6:1. Шведская сборная завершила групповой этап с максимальным количеством очков, возглавив группу В.

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 1
Словакия
1:0 Рэймонд (Хедман, Кемпе) – 02:20 (pp)     2:0 Карлссон (Хольмберг, Рэймонд) – 27:31     3:0 Бураковски (Карлссон, Зеттерлунд) – 32:38 (pp)     4:0 Лундестрём (Олофссон) – 33:15     5:0 Эрикссон Эк (Бродин) – 49:15 (sh)     5:1 Иван (Татар, Слафковски) – 50:49     6:1 Эрикссон Эк (Карлссон, Далин) – 57:35    

Нападающий сборной Швеции Лукас Рэймонд и защитник Эрик Карлссон каждый отметились голом и результативной передачей. Ещё по голу в составе шведской сборной забили Андре Бураковски, Исак Лундестрём. Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль. Единственную шайбу в составе словацкой сборной забросил Михал Иван.

Сборная Швеции в четвертьфинале встретится со сборной Финляндии. Словацкая сборная в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со сборной Канады. Матчи пройдут 23 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Материалы по теме
Финны против сенсации, Швеция пока идеальна. Итоги дня на чемпионате мира по хоккею — 2024
Финны против сенсации, Швеция пока идеальна. Итоги дня на чемпионате мира по хоккею — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android