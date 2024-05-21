Сборная Швеции обыграла Словакию и завершила групповой этап ЧМ-2024 без потери очков

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции обыграла сборную Словакии со счётом 6:1. Шведская сборная завершила групповой этап с максимальным количеством очков, возглавив группу В.

Нападающий сборной Швеции Лукас Рэймонд и защитник Эрик Карлссон каждый отметились голом и результативной передачей. Ещё по голу в составе шведской сборной забили Андре Бураковски, Исак Лундестрём. Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль. Единственную шайбу в составе словацкой сборной забросил Михал Иван.

Сборная Швеции в четвертьфинале встретится со сборной Финляндии. Словацкая сборная в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со сборной Канады. Матчи пройдут 23 мая.