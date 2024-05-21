Сборная Швеции обыграла Словакию и завершила групповой этап ЧМ-2024 без потери очков
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Швеции обыграла сборную Словакии со счётом 6:1. Шведская сборная завершила групповой этап с максимальным количеством очков, возглавив группу В.
ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 1
Словакия
1:0 Рэймонд (Хедман, Кемпе) – 02:20 (pp) 2:0 Карлссон (Хольмберг, Рэймонд) – 27:31 3:0 Бураковски (Карлссон, Зеттерлунд) – 32:38 (pp) 4:0 Лундестрём (Олофссон) – 33:15 5:0 Эрикссон Эк (Бродин) – 49:15 (sh) 5:1 Иван (Татар, Слафковски) – 50:49 6:1 Эрикссон Эк (Карлссон, Далин) – 57:35
Нападающий сборной Швеции Лукас Рэймонд и защитник Эрик Карлссон каждый отметились голом и результативной передачей. Ещё по голу в составе шведской сборной забили Андре Бураковски, Исак Лундестрём. Йоэль Эрикссон Эк оформил дубль. Единственную шайбу в составе словацкой сборной забросил Михал Иван.
Сборная Швеции в четвертьфинале встретится со сборной Финляндии. Словацкая сборная в 1/4 финала чемпионата мира сыграет со сборной Канады. Матчи пройдут 23 мая.
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