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Финляндия — Швейцария, результат матча 21 мая 2024, счёт 3:1, ЧМ по хоккею — 2024

Сборная Швейцарии обыграла Финляндию и завершила групповой этап на втором месте группы А
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В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Швейцарии добилась победы над командой Финляндии со счётом 3:1. Таким образом, швейцарская сборная завершила групповой этап на втором месте группы А, а финны заняли четвёртую строчку.

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Фиала (Лёффель) – 25:14     0:2 Глаузер (Нидеррайтер, Фиала) – 27:26     1:2 Иннала (Гранлунд, Лехтонен) – 37:51 (pp)     1:3 Фиала (Нидеррайтер) – 56:33    

Дублем и результативной передачей в составе швейцарской сборной отметился нападающий Кевин Фиала. Ещё один гол за сборную Швейцарии забил Андреа Глаузер. Единственную шайбу в составе сборной Финляндии забросил форвард Ере Иннала.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет со сборной Германии. Финская сборная в 1/4 финала сыграет со сборной Швеции. Оба четвертьфинальных матча пройдут 23 мая.

Турнирная таблица ЧМ-2024
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