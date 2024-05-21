Сборная Швейцарии обыграла Финляндию и завершила групповой этап на втором месте группы А

В Праге на «O2 Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Швейцарии добилась победы над командой Финляндии со счётом 3:1. Таким образом, швейцарская сборная завершила групповой этап на втором месте группы А, а финны заняли четвёртую строчку.

Дублем и результативной передачей в составе швейцарской сборной отметился нападающий Кевин Фиала. Ещё один гол за сборную Швейцарии забил Андреа Глаузер. Единственную шайбу в составе сборной Финляндии забросил форвард Ере Иннала.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата мира сборная Швейцарии сыграет со сборной Германии. Финская сборная в 1/4 финала сыграет со сборной Швеции. Оба четвертьфинальных матча пройдут 23 мая.