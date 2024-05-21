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Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 2024
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Сегодня, 21 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в Чехии. По его итогам определились все четвертьфинальные пары.

Победителем группы А стала сборная Канады, группу В выиграла сборная Швеции.

Все пары 1/4 финала:

Канада — Словакия;
Швейцария — Германия;
Чехия — США;
Финляндия — Швеция.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь ЧМ-2024
Турнирная таблица ЧМ-2024
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