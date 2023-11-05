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Дамир Жафяров: стараюсь сыграть нестандартно, где-то обмануть соперников

Дамир Жафяров: стараюсь сыграть нестандартно, где-то обмануть соперников
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Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров после победы в домашнем матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:3) поделился эмоциями от игры.

«Хороший, боевой матч. Надо сейчас отдохнуть и готовиться дальше. К сожалению, была травма. Потихоньку набираю обороты. В первой половине матча было легко, а вторая – совсем другое дело. Чувствуется приятная усталость. Немного тяжело играть после такой паузы, но партнёры меня хорошо поддержали. Мы играли много в атаке и матч сложился неплохо.

Лучший ли это для меня матч сезона? Да, тоже так думаю. Но все игры разные, как и соперники. Где-то больше получается владеть шайбой. Нельзя сказать, что мы подстраиваемся под соперников, но каждый из них по-разному даёт нам играть. Не всегда получается проявить свои сильные стороны, но есть над чем работать. Всё впереди и я надеюсь, что всё наладится.

Эффектная передача из-за ворот на Кагарлицкого? У меня и в том сезоне были похожие передачи. Стараюсь сыграть нестандартно настолько, насколько это возможно. Где-то надо обмануть соперников. Пытаемся забить разными способами или придумать что-то нестандартное. Да, сегодня с этой передачи не удалось забить, но мы будем работать над этим», — приводит слова Жафярова официальный сайт клуба.

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