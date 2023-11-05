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Сорокин — об упущенной победе: очень расстроен. У меня это вторая подряд такая игра

Сорокин — об упущенной победе: очень расстроен. У меня это вторая подряд такая игра
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 ОТ) высказался об упущенном лидерстве в счёте. В ходе встречи «островитяне» вели со счётом 3:0, но сначала пропустили три шайбы подряд и позволили сопернику перевести игру в овертайм, где отличился Себастьян Ахо.

«Очень расстроен. Лично для меня это такая вторая игра подряд, в которой соперник смог забить несколько голов подряд и сравнять счёт», — сказал Сорокин.

Напомним, что в своём предыдущем матче Илья защищал ворота «Айлендерс» в поединке с «Детройт Ред Уингз». В том матче «островитяне» вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли в овертайме — 3:4. Между этими встречами Семён Варламов смог «засушить» «Вашингтон Кэпиталз».

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