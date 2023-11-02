Расклад по всем русским в Америке. Панарин разрывает НХЛ, Овечкин гонится за Гретцки

«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, будем рассказывать о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. В этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец октября.

НХЛ

В первый месяц регулярного чемпионата НХЛ в главной хоккейной лиге мира было задействовано восемь российских вратарей. Наибольшая нагрузка легла на безальтернативного первого номера «Колорадо» Александра Георгиева, на конец октября принявшего участие во всех матчах своей команды. Именно этим объясняется и идеальная статистика его сменщика Ивана Просветова, сыгравшего в первом месяце чемпионата всего восемь минут и не пропустившего за это время ни одной шайбы.

Традиционно большую игровую практику получают голкиперы двух нью-йоркских команд — Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Айлендерс». Практически без отдыха на последнем рубеже «Флориды» трудится и Сергей Бобровский. А вот у Ильи Самсонова из «Торонто» начало чемпионата откровенно не задалось, отсюда и всего пять сыгранных матчей при очень посредственных вратарских показателях.

Стоит заметить, что основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский ещё не сыграл ни одного матча, продолжая восстановление после перенесённой операции. Ожидается, что уже начавший выходить на лёд Василеский полноценно евернётся в строй во второй половине ноября. Тогда эта таблица пополнится ещё одной строчкой.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 8 6 2,40 91,5 0 2 Шестёркин «Рейнджерс» 7 5 2,56 90,5 0 3 Бобровский «Флорида» 7 3 2,87 90,4 0 4 Сорокин «Айлендерс» 6 3 2,99 91,0 1 5 Самсонов «Торонто» 5 2 3,99 84,1 0 6 Кочетков «Каролина» 3 0 4,33 83,6 0 7 Варламов «Айлендерс» 2 1 1,51 96,1 1 8 Просветов «Колорадо» 1 0 1,000 100 0

Потрясающий октябрь провёл лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард переписал рекорд американского клуба в XXI веке, став первым игроком «синерубашечников» в этом столетии, кому удалось набирать очки в каждом из девяти матчей со старта сзеона НХЛ. 32-летний форвард превзошёл достижение Мариана Габорика и с 15 (5+10) очками занял первое место в рейтинге бомбардиров среди россиян.

Первый юбилейный 10-очковый рубеж также уже преодолели Никита Кучеров из «Тампы» и Евгений Малкин из «Питтсбурга». Близки к этому достижению проводящий первый сезон за «Оттаву» Владимир Тарасенко и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Постепенно раскатился и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, выдавший шестиматчевую результативную серию и на два точных броска сокративший отставание от Уэйна Гретцки в погоне за главным рекордом в мировом хоккее.

Среди защитников просто классно смотрится дебютант НХЛ Павел Минтюков. 19-летний игрок обороны с ходу завоевал место в первой бригаде большинства «Анахайма» и уже набрал 6 (1+5) очков, что принесло ему промежуточную вторую позицию в рейтинге бомбардиров среди россиян-защитников. Выше на данный момент располагается только опытный Иван Проворов, отлично начавший этап карьеры в «Коламбусе», куда он был обменян в межсезонье из «Филадельфии».

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Панарин «Рейнджерс» нападающий 9 15 (5+10) +1 4 2 Кучеров «Тампа» нападающий 9 11 (6+5) -2 4 3 Малкин «Питтсбург» нападающий 9 11 (5+6) -4 12 4 Тарасенко «Оттава» нападающий 9 9 (3+6) +6 4 5 Капризов «Миннесота» нападающий 9 9 (2+7) -6 0 6 Овечкин «Вашингтон» нападающий 8 8 (2+6) +3 4 7 Кузьменко «Ванкувер» нападающий 9 7 (2+5) +3 0 8 Проворов «Коламбус» защитник 9 7 (0+7) -4 2 9 Ничушкин «Колорадо» нападающий 8 6 (1+5) +3 6 10 Минтюков «Анахайм» защитник 9 6 (1+5) +3 0 11 Кузнецов «Вашингтон» нападающий 8 5 (1+4) -3 12 12 Куликов «Флорида» защитник 8 5 (0+5) +4 10 13 Сергачёв «Тампа» защитник 9 5 (0+5) -7 8 14 Михеев «Ванкувер» нападающий 5 4 (2+2) +3 0 15 Орлов «Каролина» защитник 10 4 (0+4) -9 18 16 Дадонов «Даллас» нападающий 7 3 (2+1) 0 0 17 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 9 3 (2+1) -1 2 18 Зуб «Оттава» защитник 4 3 (1+2) +3 4 19 Замула «Филадельфия» защитник 7 3 (1+2) +6 2 20 Наместников «Виннипег» нападающий 9 3 (1+2) +3 0 21 Марченко «Коламбус» нападающий 7 3 (0+3) 0 2 22 Барбашёв «Вегас» нападающий 10 2 (2+0) +1 10 23 Воронков «Коламбус» нападающий 3 2 (1+1) 0 9 24 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 5 2 (1+1) -4 2 25 Дорофеев «Вегас» нападающий 5 2 (1+1) +2 2 26 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 7 2 (0+2) -1 8 27 Задоров «Калгари» защитник 9 2 (0+2) -8 8 28 Свечников «Каролина» нападающий 2 1 (0+1) 0 4 29 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 7 1 (0+1) -4 2 30 Зайцев «Чикаго» защитник 2 0 (0+0) -1 2 31 Александров «Сент-Луис» нападающий 2 0 (0+0) 0 0 32 Алексеев «Вашингтон» защитник 4 0 (0+0) +1 0 33 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 6 0 (0+0) -1 2 34 Костин «Детройт» нападающий 7 0 (0+0) -2 7 35 Романов «Айлендерс» защитник 8 0 (0+0) +2 8 36 Любушкин «Анахайм» защитник 9 0 (0+0) +2 6 37 Тренин «Нэшвилл» нападающий 9 0 (0+0) +3 2

АХЛ

Четыре российских вратаря играют в АХЛ. Или даже три с половиной, потому что Пётр Кочетков, как и прогнозировалось, постоянно мотается между «Сиракьюз» и «Каролиной». Вадим Жеренко поровну делит обязанности с опытным Малкольмом Суббэном и по статистике смотрится гораздо лучше коллеги. Ярослав Аскаров – безоговорочный первый номер «Милуоки», по коэффициенту надёжности он сейчас занимает третье место в лиге.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Аскаров «Милуоки» 4 3 1,5 93,1 0 2 Жеренко «Спрингфилд» 4 3 2,25 93,7 0 3 Кочетков «Сиракьюз» 2 2 1,45 94,3 1 4 Романов «Сан-Хосе» 4 1 3,69 88,2 0

В АХЛ 32 российских полевых игрока провели хотя бы один матч в октябре. Лучшую статистику показал Даниил Гущин – он и в том году был вторым бомбардиром «Барракуды», а на данный момент является лучшим в команде по очкам. Не пора ли вызывать его в основу, тем более что «Шаркс» пока не могут выиграть ни одного матча и смотрятся совершенно ужасно?

Григорий Денисенко как будто глотнул свежего воздуха после ухода из системы «Флориды». Перед стартом сезона «Вегас» забрал его с драфта отказов и отправил в АХЛ. Ожидаемо, но в «Хендерсоне» Гриша набирает больше очка за матч, в «Шарлотт» в прошлые сезоны такого и близко не было.

Неплохо идут дела и у Дениса Гурьянова, который, по словам тренера «Нэшвилла», поехал в АХЛ «возвращать свою игру». Сейчас он лучший бомбардир «Милуоки», но будем надеяться, перезагрузка карьеры приведёт к возвращению в НХЛ.

Дмитрий Воронков в АХЛ задержался всего на четыре матча, после чего был вызван в основу «Коламбуса», где дерётся, забивает и вообще производит отличное впечатление. Чинахов совсем недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил старт сезона, пока набирает форму в «Кливленде» и уже успел забить гол.

Хорошо среагировал на перевод в АХЛ Василий Подколзин – он набирал очки во всех матчах сезона, кроме одного, а две из его пяти шайб стали победными. Однако в матче с «Колорадо» он получил травму, попал в больницу и пока продолжает восстановление.

Отлично себя чувствует в «Херши» Иван Мирошниченко – и забивает, и отдаёт, и дерётся, а главный тренер команды называет его Русским медведем!

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 7 12 (3+9) +2 4 2 Денисенко «Хендерсон» нападающий 8 9 (4+5) +2 0 3 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 7 8 (2+6) -2 6 4 Чибриков «Манитоба» нападающий 6 8 (1+7) -2 0 5 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 6 7 (5+2) -1 0 6 Гурьянов «Милуоки» нападающий 5 6 (2+4) +4 2 7 Меркулов «Провиденс» нападающий 7 6 (2+4) -4 0 8 Кисаков «Рочестер» нападающий 5 5 (3+2) -3 0 9 Мальцев «Онтарио» нападающий 7 5 (3+2) +2 2 10 Мирошниченко «Херши» нападающий 8 5 (2+3) +2 7 11 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 7 5 (1+4) -4 0 12 Новиков «Рочестер» защитник 6 5 (0+5) +3 0 13 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 8 4 (2+2) +3 6 14 Соколов «Белльвиль» нападающий 6 4 (1+3) -4 4 15 Свечков «Милуоки» нападающий 5 3 (1+2) +3 2 16 Князев «Манитоба» защитник 5 3 (0+3) 0 6 17 Афанасьев «Милуоки» нападающий 5 2 (2+0) 0 5 18 Грошев «Сиракьюз» нападающий 6 2 (1+1) -4 2 19 Чинахов «Кливленд» нападающий 2 1 (1+0) 0 2 20 Неучев «Рочестер» нападающий 5 1 (1+0) -1 0 21 Тринеев «Херши» нападающий 6 1 (1+0) 0 0 22 Саморуков «Уилкс-Бэрри» защитник 7 1 (1+0) 0 2 23 Павлычев «Онтарио» нападающий 1 1 (0+1) +2 0 24 Ибрагимов «Ютика» нападающий 4 1 (0+1) -2 0 25 Мисюль «Ютика» защитник 4 1 (0+1) +1 2 26 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 27 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 5 1 (0+1) +3 0 28 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 29 Кузнецов «Калгари» защитник 6 1 (0+1) +1 0 30 Грушников «Техас» защитник 6 1 (0+1) +1 2 31 Чайка «Хендерсон» защитник 7 1 (0+1) -3 2 32 Овчинников «Торонто» нападающий 3 0 +1 0

CHL

Российское представительство в канадских молодёжках с каждым годом становится всё малочисленнее. В основном выступают ребята, которые играют в лигах CHL не первый год, а два новичка – Артём Фролов из «Ниагары» и Георгий Торопцев из «Эри» — уехали в Северную Америку в совсем юном возрасте (последний так вообще – уроженец Канады, хотя хоккеем начинал заниматься в Москве).

Младший из братьев Барбашёвых летом был обменян из «Монктона» (где в своё время выступал его брат Иван) в «Шавиниган». Осенью он также был на просмотре в фарм-клубе «Рейнджерс», но не прошёл в состав и вернулся в QMJHL. Проспект «Баффало» Всеволод Комаров стал ассистентом капитана в «Квебеке», а Кирилл Кудрявцев, весной подписавший контракт новичка с «Ванкувером», идёт третьим в гонке бомбардиров OHL среди защитников.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 15 15 (6+9) +4 14 2 Кудрявцев «Су», OHL защитник 14 15 (3+12) +9 0 3 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 15 12 (6+6) +3 10 4 Комаров «Квебек», QMJHL защитник 11 10 (2+8) -3 27 5 Жугин «Сагино», OHL нападающий 11 9 (6+3) -4 7 6 Барбашёв «Шавиниган»,QMJHL нападающий 7 8 (2+6) -1 4 7 Малявин «Брэндон», WHL защитник 14 7 (1+6) -6 10 8 Соболев «Ниагара», OHL защитник 11 5 (1+4) +5 12 9 Газизов «Лондон», OHL нападающий 12 4 (2+2) +3 4 10 Муранов «Калгари», WHL нападающий 14 4 (1+3) +4 10 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 12 2 (0+2) -2 4 12 Торопцев «Эри», OHL нападающий 1 0 0 0

NCAA

Любопытная группа россиян выступает в студенческой лиге США. Например, брат Александра Хохлачёва Тимофей уехал в Северную Америку в 13 лет, а последние два года учится на спортивного менеджера и играет в студенческий хоккей.

Александр Тертышный — сын трагически погибшего защитника «Филадельфии» Дмитрия Тертышного, не играл два последних года – сначала из-за тяжёлой травмы, потом из-за перевода в другой университет. Летом он принял участие в лагере развития «Флайерз», а теперь выступает за колледж Стоунхилл.

Антон Рубцов родился в Петербурге, хоккеем начал заниматься в Москве, но в 15 лет уехал из России – через латвийскую и шведскую молодёжки в итоге добрался до Америки, где уже четвёртый год играет за Университет Аляски. Проспект «Сан-Хосе» Тимофей Спицеров в Америке с 15 лет, а воспитанник «Локомотива» и проспект «Калгари» Арсений Сергеев – с 17. Он единственный российский вратарь в NCAA.

Лучший бомбардир «Амурских тигров» в прошлом году Матвей Кабанов в этом перебрался в Университет Мичигана. Ну а лучше всего дела в NCAA идут у Стивена Сарданяна, который после драфта в НХЛ уехал развиваться в Северную Америку. Сначала в USHL, а теперь в NCAA.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 4 2 2 92,7 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 5 5 (3+2) -2 0 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 6 4 (3+1) 0 0 3 Рубцов ун. Аляски нападающий 4 4 (2+2) 0 0 4 Спицеров ун. Вермонта нападающий 4 1 (1+0) 0 0 5 Никора Дартмутский колледж нападающий 2 0 0 0 6 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 2 0 0 2 7 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 4 0 -2 4 8 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 7 0 -6 6

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. На старте сезона просто прекрасно идут дела у нападающего «Маскегона» Матвея Гридина. 17-летний нападающий набрал 18 (10+8) очков в 12 матчах и занимает второе место в гонке бомбардиров USHL, уступая только шведу Эрику Пальссону, который сделал на одну результативную передачу больше.

Хорош и 18-летний защитник Геннадий Чалый, демонстрирующий не только высокую для игрока обороны результативность, но и очень солидный показатель полезности. Задрафтованный «Флоридой» 20-летний защитник Владислав Лукашевич пока даже не может угнаться за более молодым соотечественником.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 5 0 3,74 90,8 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 12 18 (10+8) +6 24 2 Чалый «Су-Фолс» защитник 10 7 (3+4) +8 8 3 Лукашевич «Три-Сити» защитник 10 5 (2+3) -1 4 4 Низамеев «Три-Сити» нападающий 12 5 (2+3) -1 8 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 11 5 (1+4) +4 6 6 Рыбаков «Су-Фолс» защитник 12 4 (3+1) -7 2 7 Катин «Маскегон» защитник 5 0 (0+0) 0 0 8 Воробьёв «Маскегон» нападающий 1 0 (0+0) -2 0

ECHL

Любопытно, что почти такое же распределение игроков наблюдается и в Хоккейной лиге Восточного побережья, где также выступают один российский вратарь и восемь полевых игроков. Правда, один из полевых хоккеистов — защитник Дмитрий Юшкевич — не смог закрепиться в команде «Уичита» и уже после двух игр был выставлен на драфт отказов. За ту же команду выступает и ещё один российский защитник — задрафтованный в НХЛ «Сан-Хосе» Артём Гурьев.

21-летний голкипер Вячеслав Пекса в прошлом сезоне шесть раз попадал в заявку на матч КХЛ, будучи игроком «Ак Барса», но так и не дебютировал в лиге. Теперь он играет за «Ньюфаундленд» и пока что не радует вратарской статистикой. Лучше всего идут дела у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, выбивающего полтора очка за матч. Из знакомых фамилий обращает на себя внимание отсутствие очков у нападающего Андрея Баканова, поигравшего в КХЛ за «Куньлунь» и ХК «Сочи».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 3 1 5,00 83,3 0