Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Панарин разрывает НХЛ, Овечкин гонится за Гретцки
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
,
Все российские игроки за океаном
Комментарии
Ключевая статистика по 120 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, будем рассказывать о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. В этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец октября.

НХЛ

В первый месяц регулярного чемпионата НХЛ в главной хоккейной лиге мира было задействовано восемь российских вратарей. Наибольшая нагрузка легла на безальтернативного первого номера «Колорадо» Александра Георгиева, на конец октября принявшего участие во всех матчах своей команды. Именно этим объясняется и идеальная статистика его сменщика Ивана Просветова, сыгравшего в первом месяце чемпионата всего восемь минут и не пропустившего за это время ни одной шайбы.

Традиционно большую игровую практику получают голкиперы двух нью-йоркских команд — Игорь Шестёркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Айлендерс». Практически без отдыха на последнем рубеже «Флориды» трудится и Сергей Бобровский. А вот у Ильи Самсонова из «Торонто» начало чемпионата откровенно не задалось, отсюда и всего пять сыгранных матчей при очень посредственных вратарских показателях.

Материалы по теме
$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ
$ 217 млн на всех! Весь расклад по зарплатам российских звёзд в НХЛ

Стоит заметить, что основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский ещё не сыграл ни одного матча, продолжая восстановление после перенесённой операции. Ожидается, что уже начавший выходить на лёд Василеский полноценно евернётся в строй во второй половине ноября. Тогда эта таблица пополнится ещё одной строчкой.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»862,4091,50
2Шестёркин«Рейнджерс»752,5690,50
3Бобровский«Флорида»732,8790,40
4Сорокин«Айлендерс»632,9991,01
5Самсонов«Торонто»523,9984,10
6Кочетков«Каролина»304,3383,60
7Варламов«Айлендерс»211,5196,11
8Просветов«Колорадо»101,0001000

Потрясающий октябрь провёл лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард переписал рекорд американского клуба в XXI веке, став первым игроком «синерубашечников» в этом столетии, кому удалось набирать очки в каждом из девяти матчей со старта сзеона НХЛ. 32-летний форвард превзошёл достижение Мариана Габорика и с 15 (5+10) очками занял первое место в рейтинге бомбардиров среди россиян.

Материалы по теме
«Ему стоило побрить голову несколько лет назад!» Панарин побил рекорд века в «Рейнджерс»
«Ему стоило побрить голову несколько лет назад!» Панарин побил рекорд века в «Рейнджерс»

Первый юбилейный 10-очковый рубеж также уже преодолели Никита Кучеров из «Тампы» и Евгений Малкин из «Питтсбурга». Близки к этому достижению проводящий первый сезон за «Оттаву» Владимир Тарасенко и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Постепенно раскатился и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, выдавший шестиматчевую результативную серию и на два точных броска сокративший отставание от Уэйна Гретцки в погоне за главным рекордом в мировом хоккее.

Среди защитников просто классно смотрится дебютант НХЛ Павел Минтюков. 19-летний игрок обороны с ходу завоевал место в первой бригаде большинства «Анахайма» и уже набрал 6 (1+5) очков, что принесло ему промежуточную вторую позицию в рейтинге бомбардиров среди россиян-защитников. Выше на данный момент располагается только опытный Иван Проворов, отлично начавший этап карьеры в «Коламбусе», куда он был обменян в межсезонье из «Филадельфии».

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Панарин«Рейнджерс»нападающий915 (5+10)+14
2Кучеров«Тампа»нападающий911 (6+5)-24
3Малкин«Питтсбург»нападающий911 (5+6)-412
4Тарасенко«Оттава»нападающий99 (3+6)+64
5Капризов«Миннесота»нападающий99 (2+7)-60
6Овечкин«Вашингтон»нападающий88 (2+6)+34
7Кузьменко«Ванкувер»нападающий97 (2+5)+30
8Проворов«Коламбус»защитник97 (0+7)-42
9Ничушкин«Колорадо»нападающий86 (1+5)+36
10Минтюков«Анахайм»защитник96 (1+5)+30
11Кузнецов«Вашингтон»нападающий85 (1+4)-312
12Куликов«Флорида»защитник85 (0+5)+410
13Сергачёв«Тампа»защитник95 (0+5)-78
14Михеев«Ванкувер»нападающий54 (2+2)+30
15Орлов«Каролина»защитник104 (0+4)-918
16Дадонов«Даллас»нападающий73 (2+1)00
17Гавриков«Лос-Анджелес»защитник93 (2+1)-12
18Зуб«Оттава»защитник43 (1+2)+34
19Замула«Филадельфия»защитник73 (1+2)+62
20Наместников«Виннипег»нападающий93 (1+2)+30
21Марченко«Коламбус»нападающий73 (0+3)02
22Барбашёв«Вегас»нападающий102 (2+0)+110
23Воронков«Коламбус»нападающий32 (1+1)09
24Бучневич«Сент-Луис»нападающий52 (1+1)-42
25Дорофеев«Вегас»нападающий52 (1+1)+22
26Торопченко«Сент-Луис»нападающий72 (0+2)-18
27Задоров«Калгари»защитник92 (0+2)-88
28Свечников«Каролина»нападающий21 (0+1)04
29Кныжов«Сан-Хосе»защитник71 (0+1)-42
30Зайцев«Чикаго»защитник20 (0+0)-12
31Александров«Сент-Луис»нападающий20 (0+0)00
32Алексеев«Вашингтон»защитник40 (0+0)+10
33Барабанов«Сан-Хосе»нападающий60 (0+0)-12
34Костин«Детройт»нападающий70 (0+0)-27
35Романов«Айлендерс»защитник80 (0+0)+28
36Любушкин«Анахайм»защитник90 (0+0)+26
37Тренин«Нэшвилл»нападающий90 (0+0)+32

АХЛ

Четыре российских вратаря играют в АХЛ. Или даже три с половиной, потому что Пётр Кочетков, как и прогнозировалось, постоянно мотается между «Сиракьюз» и «Каролиной». Вадим Жеренко поровну делит обязанности с опытным Малкольмом Суббэном и по статистике смотрится гораздо лучше коллеги. Ярослав Аскаров – безоговорочный первый номер «Милуоки», по коэффициенту надёжности он сейчас занимает третье место в лиге.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Аскаров«Милуоки»431,593,10
2Жеренко«Спрингфилд»432,2593,70
3Кочетков«Сиракьюз»221,4594,31
4Романов«Сан-Хосе»413,6988,20

В АХЛ 32 российских полевых игрока провели хотя бы один матч в октябре. Лучшую статистику показал Даниил Гущин – он и в том году был вторым бомбардиром «Барракуды», а на данный момент является лучшим в команде по очкам. Не пора ли вызывать его в основу, тем более что «Шаркс» пока не могут выиграть ни одного матча и смотрятся совершенно ужасно?

Григорий Денисенко как будто глотнул свежего воздуха после ухода из системы «Флориды». Перед стартом сезона «Вегас» забрал его с драфта отказов и отправил в АХЛ. Ожидаемо, но в «Хендерсоне» Гриша набирает больше очка за матч, в «Шарлотт» в прошлые сезоны такого и близко не было.

Неплохо идут дела и у Дениса Гурьянова, который, по словам тренера «Нэшвилла», поехал в АХЛ «возвращать свою игру». Сейчас он лучший бомбардир «Милуоки», но будем надеяться, перезагрузка карьеры приведёт к возвращению в НХЛ.

Материалы по теме
Вот это дебют в НХЛ! Воронков подрался с тафгаем, а затем набрал первое очко в лиге
Вот это дебют в НХЛ! Воронков подрался с тафгаем, а затем набрал первое очко в лиге

Дмитрий Воронков в АХЛ задержался всего на четыре матча, после чего был вызван в основу «Коламбуса», где дерётся, забивает и вообще производит отличное впечатление. Чинахов совсем недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил старт сезона, пока набирает форму в «Кливленде» и уже успел забить гол.

Хорошо среагировал на перевод в АХЛ Василий Подколзин – он набирал очки во всех матчах сезона, кроме одного, а две из его пяти шайб стали победными. Однако в матче с «Колорадо» он получил травму, попал в больницу и пока продолжает восстановление.

Отлично себя чувствует в «Херши» Иван Мирошниченко – и забивает, и отдаёт, и дерётся, а главный тренер команды называет его Русским медведем!

Материалы по теме
«Русский медведь!» Первая драка Мирошниченко в Америке — против ветерана на 16 лет старше
Видео
«Русский медведь!» Первая драка Мирошниченко в Америке — против ветерана на 16 лет старше
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гущин«Сан-Хосе»нападающий712 (3+9)+24
2Денисенко«Хендерсон»нападающий89 (4+5)+20
3Исхаков«Бриджпорт»нападающий78 (2+6)-26
4Чибриков«Манитоба»нападающий68 (1+7)-20
5Подколзин«Эбботсдорф»нападающий67 (5+2)-10
6Гурьянов«Милуоки»нападающий56 (2+4)+42
7Меркулов«Провиденс»нападающий76 (2+4)-40
8Кисаков«Рочестер»нападающий55 (3+2)-30
9Мальцев«Онтарио»нападающий75 (3+2)+22
10Мирошниченко«Херши»нападающий85 (2+3)+27
11Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник75 (1+4)-40
12Новиков«Рочестер»защитник65 (0+5)+30
13Абрамов«Спрингфилд»нападающий84 (2+2)+36
14Соколов«Белльвиль»нападающий64 (1+3)-44
15Свечков«Милуоки»нападающий53 (1+2)+32
16Князев«Манитоба»защитник53 (0+3)06
17Афанасьев«Милуоки»нападающий52 (2+0)05
18Грошев«Сиракьюз»нападающий62 (1+1)-42
19Чинахов«Кливленд»нападающий21 (1+0)02
20Неучев«Рочестер»нападающий51 (1+0)-10
21Тринеев«Херши»нападающий61 (1+0)00
22Саморуков«Уилкс-Бэрри»защитник71 (1+0)02
23Павлычев«Онтарио»нападающий11 (0+1)+20
24Ибрагимов«Ютика»нападающий41 (0+1)-20
25Мисюль«Ютика»защитник41 (0+1)+12
26Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
27Петров«Бейкерсфилд»нападающий51 (0+1)+30
28Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
29Кузнецов«Калгари»защитник61 (0+1)+10
30Грушников«Техас»защитник61 (0+1)+12
31Чайка«Хендерсон»защитник71 (0+1)-32
32Овчинников«Торонто»нападающий30+10

CHL

Российское представительство в канадских молодёжках с каждым годом становится всё малочисленнее. В основном выступают ребята, которые играют в лигах CHL не первый год, а два новичка – Артём Фролов из «Ниагары» и Георгий Торопцев из «Эри» — уехали в Северную Америку в совсем юном возрасте (последний так вообще – уроженец Канады, хотя хоккеем начинал заниматься в Москве).

Младший из братьев Барбашёвых летом был обменян из «Монктона» (где в своё время выступал его брат Иван) в «Шавиниган». Осенью он также был на просмотре в фарм-клубе «Рейнджерс», но не прошёл в состав и вернулся в QMJHL. Проспект «Баффало» Всеволод Комаров стал ассистентом капитана в «Квебеке», а Кирилл Кудрявцев, весной подписавший контракт новичка с «Ванкувером», идёт третьим в гонке бомбардиров OHL среди защитников.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий1515 (6+9)+414
2Кудрявцев«Су», OHLзащитник1415 (3+12)+90
3Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий1512 (6+6)+310
4Комаров«Квебек», QMJHLзащитник1110 (2+8)-327
5Жугин«Сагино», OHLнападающий119 (6+3)-47
6Барбашёв«Шавиниган»,QMJHLнападающий78 (2+6)-14
7Малявин«Брэндон», WHLзащитник147 (1+6)-610
8Соболев«Ниагара», OHLзащитник115 (1+4)+512
9Газизов«Лондон», OHLнападающий124 (2+2)+34
10Муранов«Калгари», WHLнападающий144 (1+3)+410
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник122 (0+2)-24
12Торопцев«Эри», OHLнападающий1000

NCAA

Любопытная группа россиян выступает в студенческой лиге США. Например, брат Александра Хохлачёва Тимофей уехал в Северную Америку в 13 лет, а последние два года учится на спортивного менеджера и играет в студенческий хоккей.

Материалы по теме
«В Канаде всё происходит совсем иначе, чем в России». Интервью с Хохлачёвым-младшим
Эксклюзив
«В Канаде всё происходит совсем иначе, чем в России». Интервью с Хохлачёвым-младшим

Александр Тертышный — сын трагически погибшего защитника «Филадельфии» Дмитрия Тертышного, не играл два последних года – сначала из-за тяжёлой травмы, потом из-за перевода в другой университет. Летом он принял участие в лагере развития «Флайерз», а теперь выступает за колледж Стоунхилл.

Материалы по теме
Русский защитник «Филадельфии» погиб 24 года назад. Теперь майку клуба надел его сын
Русский защитник «Филадельфии» погиб 24 года назад. Теперь майку клуба надел его сын

Антон Рубцов родился в Петербурге, хоккеем начал заниматься в Москве, но в 15 лет уехал из России – через латвийскую и шведскую молодёжки в итоге добрался до Америки, где уже четвёртый год играет за Университет Аляски. Проспект «Сан-Хосе» Тимофей Спицеров в Америке с 15 лет, а воспитанник «Локомотива» и проспект «Калгари» Арсений Сергеев – с 17. Он единственный российский вратарь в NCAA.

Лучший бомбардир «Амурских тигров» в прошлом году Матвей Кабанов в этом перебрался в Университет Мичигана. Ну а лучше всего дела в NCAA идут у Стивена Сарданяна, который после драфта в НХЛ уехал развиваться в Северную Америку. Сначала в USHL, а теперь в NCAA.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута42292,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий55 (3+2)-20
2Суниевун. Массачусетсанападающий64 (3+1)00
3Рубцовун. Аляскинападающий44 (2+2)00
4Спицеровун. Вермонтанападающий41 (1+0)00
5НикораДартмутский колледжнападающий2000
6Кабановун. Северного Мичигананападающий2002
7ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий40-24
8Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник70-66

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. На старте сезона просто прекрасно идут дела у нападающего «Маскегона» Матвея Гридина. 17-летний нападающий набрал 18 (10+8) очков в 12 матчах и занимает второе место в гонке бомбардиров USHL, уступая только шведу Эрику Пальссону, который сделал на одну результативную передачу больше.

Хорош и 18-летний защитник Геннадий Чалый, демонстрирующий не только высокую для игрока обороны результативность, но и очень солидный показатель полезности. Задрафтованный «Флоридой» 20-летний защитник Владислав Лукашевич пока даже не может угнаться за более молодым соотечественником.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»503,7490,80
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий1218 (10+8)+624
2Чалый«Су-Фолс»защитник107 (3+4)+88
3Лукашевич«Три-Сити»защитник105 (2+3)-14
4Низамеев«Три-Сити»нападающий125 (2+3)-18
5Воронин«Янгстаун»нападающий115 (1+4)+46
6Рыбаков«Су-Фолс»защитник124 (3+1)-72
7Катин«Маскегон»защитник50 (0+0)00
8Воробьёв«Маскегон»нападающий10 (0+0)-20

ECHL

Любопытно, что почти такое же распределение игроков наблюдается и в Хоккейной лиге Восточного побережья, где также выступают один российский вратарь и восемь полевых игроков. Правда, один из полевых хоккеистов — защитник Дмитрий Юшкевич — не смог закрепиться в команде «Уичита» и уже после двух игр был выставлен на драфт отказов. За ту же команду выступает и ещё один российский защитник — задрафтованный в НХЛ «Сан-Хосе» Артём Гурьев.

21-летний голкипер Вячеслав Пекса в прошлом сезоне шесть раз попадал в заявку на матч КХЛ, будучи игроком «Ак Барса», но так и не дебютировал в лиге. Теперь он играет за «Ньюфаундленд» и пока что не радует вратарской статистикой. Лучше всего идут дела у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, выбивающего полтора очка за матч. Из знакомых фамилий обращает на себя внимание отсутствие очков у нападающего Андрея Баканова, поигравшего в КХЛ за «Куньлунь» и ХК «Сочи».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»315,0083,30
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий69 (1+8)+52
2Тимофеев«Норфолк»нападающий54 (2+2)+210
3Тютяев«Толедо»нападающий22 (0+2)-12
4Юшкевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
5Гурьев«Уичита»защитник20 (0+0)-10
6Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
7Баканов«Вустер»нападающий30 (0+0)-116
8Кулаков«Вустер»защитник30 (0+0)-1417
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android