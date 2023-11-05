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Мощнейший бросок Овечкина попал в перекладину. Видео

Мощнейший бросок Овечкина попал в перекладину. Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В одном из эпизодов по ходу матча российский нападающий Александр Овечкин совершил мощнейший бросок, однако шайба угодила в перекладину ворот соперника.

ВИДЕО

Напомним, в составе «Вашингтона» сегодня отличились Том Уилсон и Сонни Милано. Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Защитни Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Коламбус» забил российский нападающий Дмитрий Воронков.

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