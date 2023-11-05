Агент Чинахова прокомментировал информацию об интересе «Авангарда» к игроку

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова, оценил дебютный матч игрока после травмы (с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2)) и прокомментировал информацию об интересе «Авангарда» к форварду.

«Я смотрел матч и очень доволен. Егор вышел заряженный, «голодный», очень прилично отыграл. Были моменты забить, получил самое большое игровое время в команде. Пресса и тренеры оценили его дебют в сезоне положительно. Это был только первый матч, и будем надеяться, что он будет добавлять от игры к игре.

«Авангард» хочет взять у «Коламбуса» Чинахова в аренду, велись ли какие-то переговоры между клубами? Как можно вести переговоры с учётом такой ситуации и контракта? Чинахов — игрок основного состава «Коламбуса», о чём речь может идти? То, что «Авангард» хочет вернуть своего воспитанника, — это нормальное явление. Но пока для этого нет никаких оснований», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне АХЛ Чинахов набрал 4 (3+1) очка в трёх матчах за «Кливленд Монстерс» в АХЛ.