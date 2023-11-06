Буре: когда подписывал второй контракт с «Ванкувером», ставил условие — чартер для команды

Бывший форвард клубов НХЛ Павел Буре рассказал о подписании второго контракта с «Ванкувер Кэнакс».

«Я играл в «Ванкувере», у нас не было прямых рейсов. Мы ходили как все — в аэропорту идёшь через рамки, через охрану. Мы должны были добираться через Чикаго — туда лететь четыре часа, пересадка пару часов, потом ехали в Нью-Йорк или Бостон, и ты целый день проводишь в поездке. Когда я подписывал свой второй контракт в «Ванкувере», я ставил условие, чтобы нам делали чартер: тогда это ещё не было у всех команд, но я такое условие ставил. Договаривался лично с хозяином, чтобы нам как можно чаще брали чартер, потому что это для игрока сложно, когда ты тратишь день на дорогу, а завтра играть.

Ты заранее знаешь, куда прилетаешь. Если летишь в Виннипег или Калгари, то адаптируешься, берёшь одежду. Ванкувер был особенным городом — команды в основном на восточном побережье, а тут западное. Мы очень много из-за этого летали, поездка на две недели — это совершенно нормально. Не так много свободного времени, ты постоянно в дороге. Иногда надо было сыграть четыре матча за пять дней, иногда ты просыпаешься и не понимаешь, в каком городе. Мы иногда отдыхали днём, помещения зашторены — просыпаешься и не понимаешь, то ли день, то ли ночь, надо ли идти на тренировку или нет», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Павлом Буре читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 ноября, в 12:00 мск.