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«Локомотив» уверенно победил в гостях «Амур». Коршков забил бывшему клубу

«Локомотив» уверенно победил в гостях «Амур». Коршков забил бывшему клубу
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В Хабаровске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Александр Полунин с передач Никиты Черепанова и Даниила Тесанова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Денис Алексеев с передачи Максима Берёзкина удвоил преимущество гостей. Спустя две с половиной минуты Александр Полунин с передачи Павла Красковского сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Егор Коршков с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли размочил счёт в игре. На 14-й минуте периода Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Андрея Сергеева установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Черепанов, Тесанов) – 17:54 (5x5)     0:2 Алексеев (Берёзкин) – 43:27 (5x5)     0:3 Полунин (Красковский) – 45:53 (5x5)     1:3 Коршков (Хохлачёв, Ли) – 48:02 (5x4)     1:4 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 53:53 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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