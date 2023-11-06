Дементьев — о «Сан-Хосе»: такие разгромные счета являются проблемой для НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал провальную игру «Сан-Хосе Шаркс». «Акулы» проиграли «Питтсбург Пингвинз» (2:10). Ранее калифорнийская команда уступила «Ванкувер Кэнакс» (1:10).

«Результат двух последних игр, да и вообще начала чемпионата для «Сан-Хосе» складываются крайне неудачно. Глядя на игру команды не получаешь никакого удовольствия. Проблемы с пасом, организацией игры, команда, даже в равных составах, в своей зоне играет как при меньшинстве. С чем это связано, сказать сложно, не находясь внутри коллектива, но одномоментно все игроки не могут разучиться играть в хоккей. Возможно, есть какие-то внутренние причины, которые являются отражением результата выступления команды.

В принципе такие разгромные счета являются проблемой для самой лиги. Падает посещаемость, нет интереса к заведомо известному победителю в матче с «Сан-Хосе». Тут возникает целый ком проблем, и думаю, что сама лига постарается выяснить все нюансы и настоятельно обсудить с руководством клуба возможные пути выхода из кризиса. В итоге всё наладится, но текущее положение дел, конечно же, является удручающим», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.