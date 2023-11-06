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Капитан «Спартака» рассказал, в чём необходимо прибавить красно-белым

Капитан «Спартака» рассказал, в чём необходимо прибавить красно-белым
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Защитник и капитан «Спартака» Дмитрий Вишневский рассказал, в чём необходимо ещё прибавить красно-белым.

«В чём ещё нам нужно прибавлять? В тех мелочах, из-за которых происходят ошибки. Где-то мы засыпаем, где-то проигрываем стыки. Исправление этих деталей станет залогом хорошей игры. И чуть-чуть удачи не помешает, конечно. Без удачи никуда», — сказал Вишневский в интервью Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний игрок обороны сыграл 27 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.

В текущем сезоне-2023/2024 «Спартак» одержал 18 побед в 27 матчах и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 38 результативных баллов.

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