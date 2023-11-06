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Мессье — о Макдэвиде и Драйзайтле: два лучших хоккеиста мира не выиграют сами по себе

Мессье — о Макдэвиде и Драйзайтле: два лучших хоккеиста мира не выиграют сами по себе
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Бывший капитан «Эдмонтон Ойлез» Марк Мессье рассказал о неудачной игре канадского клуба в текущем сезоне.

«Когда у вас в команде два лучших в мире хоккеиста (Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль), ожидания высоки. Но два лучших игрока в мире не могут побеждать сами по себе.

Если не погружаться полностью в процесс, который ведёт к победе, то ваши шансы станут нулевыми. Я просто не вижу, чтобы «Ойлерз» на данный момент играли с той настойчивостью в обороне, которая нужна или ожидаема от команды, которая всё лето говорила о том, как они усвоили все свои уроки.

Им предстоит проделать большую работу, чтобы иметь возможность противостоять такой команде, как «Вегас», в семи матчах. Я не вижу этого сейчас, но, возможно, они внесут некоторые изменения по ходу сезона, и отношение изменится», — цитирует Мессье Sportsnet.

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