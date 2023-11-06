Кудашов: названия команд в КХЛ сейчас не имеют значения

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Витязем» (3:1).

«В первую очередь хочу сказать, что мы сегодня чувствовали себя здесь как дома. Я имею в виду, не на льду, а то, что было большое количество наших болельщиков, и это нам сильно помогло, потому что эмоций нам не всегда сегодня хватало. Не всё получалось, не всё складывалось, меньшинства много было, которое вытащило из нас дополнительные силы, но во время игры нашли дополнительные эмоции, которые нам в конце помогли. Благодарен команде за самоотверженность и за то, что нашли пути к победе.

Часто в этом сезоне говорил про то, что от команд остались только названия и что неважно, против кого играть, и сегодняшний сложнейший матч стал идеальным подтверждением этих слов? Следующие матчи будут настолько же сложные. Сейчас вообще название команды не имеет значения. В первую очередь всё зависит от того, в каком ты состоянии находишься, в каком состоянии команда соперника, сколько она налетала, наиграла подряд, вот это очень влияет, а то, что первая команда сейчас может проиграть последней – это так.

Легче ли второй раз в сезоне проходить через победную серию? Давайте начнём с того, что всегда хорошо проходить через победные серии. Вот это самые ключевые слова в вашей фразе. А как именно проходить, естественно, что учишься и набираешься опыта. Команда задрала планку и старается её держать. Вы же видели сегодня, что не было у нас расхлябанности, недонастроя. Мы серьёзно относимся к каждому матчу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.