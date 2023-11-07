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Главный тренер «Эдмонтона» был удалён в матче с «Ванкувером» за неспортивное поведение

Главный тренер «Эдмонтона» был удалён в матче с «Ванкувером» за неспортивное поведение
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт был удалён в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

На 13-й минуте третьего периода, когда «нефтяники» проигрывали со счётом 2:5, наставник получил удаление за неспортивное поведение. Вудкрофт покинул тренерскую скамейку, а «Эдмонтон» получил две минуты.

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Отметим, что «Эдмонтон» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ.

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).

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