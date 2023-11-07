Стало известно, как в «Ноттингеме» относятся к игроку, нанёсшему ужасный порез Джонсону

Хоккеист «Ноттингем Пантерз» Виктор Бьоркунг прокомментировал травлю игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва. Многие обвинили мужчину в намеренном ударе коньком по шее нападающего «Ноттингема» Адама Джонсона. Форвард «пантер» в итоге скончался от ранения.

«Травля? То, что пережил Мэтт Петгрейв, невообразимо. Я не понимаю, как некоторые люди могут так себя вести, это бесчеловечно. Я написал ему и выразил своё отношение ко всему. Я поддерживаю его. Никто в нашей команде не считает, что это его вина, даже наоборот. Мы большая семья, и он может связаться с нами, если ему это нужно. Я был в паре метров от него, так что если кто-то и видел, как это было на самом деле, то это был я», — приводит слова Бьоркунга Expressen.