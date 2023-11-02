Игрока подвергли травле после смерти соперника. Кошмарная трагедия изменит хоккей навсегда

Ужасный инцидент с Адамом Джонсоном станет началом реформ в хоккейном мире. В том числе и в России.

28 октября произошёл совершенно чудовищный случай, унесший жизнь бывшего хоккеиста «Питтсбурга» Адама Джонсона. Нападающему в неудачном столкновении случайно порезали горло коньком. Игрока доставили в больницу, но спасти не сумели.

Этот кошмарный случай вызвал массу резонансных обсуждений и споров. Темы поднимались самые разные. От того, что делать с Мэттом Петгрейвом, который и нанёс роковой порез Джонсону, до споров о том, нужно ли вводить дополнительную защиту для хоккеистов.

К каким же последствиям уже привела и ещё приведёт смерть Джонсона?

Последствия для Петгрейва

На днях The Telegraph поведал о жёсткой травле, которой подвергся хоккеист «Шеффилд Стилерз» Мэтт Петгрейв. Кроме того, стало известно о реакции самого хоккеиста — он «абсолютно обезумел» из-за того, что произошло.

«Хоккеист, который случайно убил соперника лезвием конька, уже столкнулся с оскорбительными сообщениями в интернете по поводу этого несчастного случая.

Мэтта Петгрейва описывали как «абсолютно обезумевшего», когда товарищи по команде и другие люди от спорта утешали его в связи со смертью Адама Джонсона.

Петгрейв перерезал горло игроку «Ноттингем Пантерз» поднятым левым коньком после того, как потерял равновесие во время предыдущего столкновения. Позже выяснилось, что вторая половинка Джонсона, имя которой сразу не назвали, выбежала на лёд в Шеффилде, чтобы помолиться за него, поскольку матч был прерван на 35-й минуте.

В воскресенье у временного святилища в Ноттингеме отдавали дань памяти Джонсону, оставляя цветы, искренние послания и джерси с номером 47, под которым выступал игрок.

Как почтили память Адама Джонсона Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Среди скорбящих была болельщица Тина Тейлор, которая сказала: «Это был один случай на миллион, и он, вероятно, никогда больше не повторится. Это был несчастный случай». Она заявила, что Петгрейв «получал в интернете гнусные сообщения» от «бессердечных троллей».

Она также сказала: «Он совершенно обезумел из-за смерти соперника, но это была трагическая случайность, он не виноват. Ужасная травля должна прекратиться».

Другие хоккейные фанаты также сообщили о том, что видели оскорбления в интернете, один из них опубликовал сообщение: «После просмотра вчерашнего видео я не уверен, как кто-то может сказать, что Мэтт Петгрейв намеревался травмировать Адама Джонсона. Оскорбления, которые я наблюдаю по отношению к Мэтту, отвратительны».

Кевин Мур, помощник тренера «Ноттингема», сопровождал игроков и партнёров и поблагодарил болельщиков, собравшихся на базе клуба на «Моторпойнт Арене» в Ноттингеме. Мур сказал собравшимся, что они «действительно благодарны за всю проявленную любовь и поддержку».

Он поклялся: «Со временем мы придём в себя, сделаем это вместе. Собираемся быть сильными и продолжим в том же духе, и вы, ребята, будете гордиться нами. Мы ценим, что вы пришли сюда сегодня, и благодарим вас за всю вашу поддержку».

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Фанатка «Пантерз» Хейзел Вудс, ставшая свидетельницей трагедии и пришедшая со своим мужем Марком, чтобы отдать дань уважения, сказала: «То, что произошло, было ужасно, и я не могу выбросить этот образ из головы. Это похоже на плохой сон, после которого я не могу проснуться… Наши сердца с его семьёй, друзьями и товарищами по команде. Я не могу представить, что они чувствуют. Мы совершенно оцепеневшие. Это был ужасный несчастный случай, совершенно трагический, и никто не был виноват», — говорится в сообщении.

Тяжело представить, каково сейчас Петгрейву. По сути, он совершенно не виноват в произошедшем. Это несчастный случай. Но именно его конёк повлёк за собой смерть другого человека, так что… от вины, которую испытывает хоккеист, наверняка будет невыносимо сложно избавиться.

Эта ситуация заставила обдумать старую, но всё ещё максимально актуальную мысль: травля — это ужасно. Травля не оставляет человеку никакого выбора и выхода. Травля беспощадна и слепа. Под якобы благородными намерениями скрывается лишь желание унизить и оскорбить того, кто не сможет ответить, кто уже находится в проигрышной позиции.

Самое печальное, что это характерно для многих людей во многих странах, включая Россию. Нас тоже не обходят стороной попытки кого-либо «отменить» (хоть в обществе это и принято называть иначе).

Мэтт Петгрейв Фото: Erica Denhoff/AP Photo/ТАСС

В любом случае травля, «отмена» — это то, что делает не раса, не пол, не национальность. Это то, что делают люди. Такие же, как мы. Но неправильные, ужасные поступки других не делают нас лучше. И не дают права гнобить человека. Они лишь напоминают, как поступать не следует, а также позволяют увидеть, кем можно стать, если перестать уважать других. Всё-таки человек может только составлять личное мнение, основываясь на личном опыте или же на каких-либо фактах. И высказывать своё мнение — это нормально, это не является чем-то плохим. У каждого должно быть право высказываться. Но если при этом унижают другого человека… Никогда нельзя забывать, что, думая «это всего лишь одно оскорбление», мы создаём огромный ком из издевательств, который накрывает человека с головой.

Ну и очевидная мысль: смерть — это всегда ужасно. Смерть неприемлема ни при каких раскладах.

Последствия для болельщиков

Бывший голкипер «Баффало Сэйбрз» Клинт Маларчук, который получил такую же травму, что и Джонсон, но смог выжить, не остался в стороне от темы. В 1989 году вратарю порезали горло коньком во время матча с «Сент-Луисом». Несмотря на выздоровление, этот инцидент негативно сказался на ментальном здоровье Маларчука.

«Я должен действительно осознавать, что происходит. ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство — психическое расстройство, которое может возникнуть вследствие травмирующего события. — Прим. «Чемпионата») реально. Эта ситуация определённо является триггером. Но у меня есть способы, [чтобы справляться с этим].

Полная тревога. Я это чувствую. Это ошеломляет тебя.

Травма Зедника? Я снова и снова переживал этот случай. Тогда у меня не было способов, чтобы противостоять этому.

Люди пишут мне из-за беспокойства. Я начинаю ответы со слов «спасибо, что подумали обо мне», но по мере того, как эти сообщения продолжают поступать, я говорю: «Ребята, оставьте меня в покое — вы делаете только хуже».

Смерть Джонсона? Это очень-очень тревожно. Но я не впал в панику, что, думаю, является свидетельством проделанной мной работы. Сначала решил, что мне нужно избегать поступивших просьб рассказать о собственном опыте. Надо просто беречь себя. Держаться подальше от этого».

Клинт Маларчук Фото: Getty Images

Но мне действительно ужасно жаль его семью. Я никогда ничего не прорабатывал. Никогда никому не рассказывал о своих страхах или о том, что могу чувствовать. Когда шумиха в новостях затихнет, горе по тем, кто потерял незаменимого человека, останется. Я опасаюсь, что травма от того, свидетелями чего стали многие люди, сохранится, даже если она не будет на первом плане. Я надеюсь, что, возможно, люди получат консультацию. ПТСР существует… Не надо держаться без диагностики травмы в течение 20 лет, как я», — приводит слова Маларчука The Athletic.

Маларчук напоминает о важном: держать свои чувства, свои переживания внутри нельзя. Это может привести к ужасным, разрушительным последствиям как для самого человека, так и для его близких. Так что хочется поддержать призыв Маларчука о том, как важно делиться своими чувствами и не бояться проверять своё ментальное состояние у специалистов.

Последствия для НХЛ и всего хоккея

Трагедия, произошедшая с Джонсоном, может серьёзно изменить современный хоккей с точки зрения не только эмоциональной и психологической составляющей, но и технической и технологической. Уже меняет.

Так, например, некоторые хоккеисты клуба АХЛ «Провиденс Брюинз» на днях провели матч с защитой шеи. Это произошло во встрече со «Спрингфилд Тандербёрдс» (2:3 ОТ).

В Великобритании пошли дальше. Английская хоккейная ассоциация (EIHA) уже «настоятельно рекомендовала» всем игрокам использовать утверждённые хоккейные щитки или протекторы для шеи при занятиях на льду. Это станет обязательным с 1 января 2024 года.

Кроме того, лига проведёт тщательный обзор оборудования для обеспечения безопасности игроков. EIHA рассмотрит использование шлемов, кап, резиновых щитков, средств защиты лица, а также применение правил ИИХФ. Вместе с этим будут установлены чёткие рекомендации и требования по регулярному повышению безопасности игроков.

Адам Джонсон Фото: Peter Holgersson/ZUMA/ТАСС

«Несомненно, этот момент бросает мрачную тень на наше мировое спортивное сообщество, служа суровым напоминанием о нашей коллективной ответственности как хранителей спорта.

Недопустимо, чтобы игрок лишился жизни во время занятий спортом. Наша ответственность заключается не только в предотвращении повторения такого душераздирающего несчастного случая, но и в упреждающем реагировании на другие предсказуемые инциденты в будущем.

Мы несём как юридическое, так и моральное обязательство реагировать взвешенно и прагматично. Существует явная вероятность того, что всеобъемлющие оценки будут проводиться на международном уровне, и EIHA стремится играть активную и конструктивную роль в этом процессе», — говорится в заявлении лиги.

Надлежащая реакция последовала и со стороны НХЛ. Лига настоятельно порекомендовала использовать защиту для шеи. Как сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, Гэри Беттмэн связался с Марти Уолшем из NHLPA, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты шеи. Дэйли сказал, что НХЛ настоятельно рекомендует использовать защиту для шеи.

Гэри Беттмэн Фото: Abbie Parr/AP Photo/ТАСС

Как отмечает The Athletic, ещё в начале сезона-2023/2024 НХЛ предоставила видео, в котором обратила внимание на преимущества устойчивых к порезам нарукавников для защиты запястий и ахилловых сухожилий — они стали довольно популярными в лиге. Но защиту шеи на регулярной основе используют только вратари.

«Смерть Джонсона, несомненно, открыла хоккейному миру глаза на риск порезов шеи коньками, и оказалось, что несколько игроков «Провиденс Брюинз» в АХЛ носили защитные приспособления для шеи. Таково начало.

Но почему это должен быть многолетний процесс? Почему изменения не могут произойти раньше?» — вопрошает журналист Марк Лазерус.

«Потому что они упрямцы. Это лига с лозунгом «обезьяна видит — обезьяна делает». Всё, что нужно — чтобы один парень начал носить защиту для шеи. Через два дня он уже привыкнет к ней», — сказал один менеджер по экипировке НХЛ.

Подвижки есть. Например, нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши уже задумался о защите шеи.

Ещё шесть лет назад форвард стал одним из основателей компании Warroad, специализирующейся на производстве хоккейной одежды. Изначально, создавая футболки специально, чтобы игроков не беспокоили зуд и раздражение, компания сместила акцент на безопасность и начала разработку новой ткани, которая будет устойчивой к порезам и сможет защитить запястья и ахилловы сухожилия. Примерно год назад Оши узнал о хоккеисте из юношеской лиги, которому во время матча порезали шею лезвием конька. После того случая нападающий «Вашингтона» решил, что нужно разработать специальные водолазки, которые смогут защитить шею и сонную артерию. В Warroad смогли создать одежду, которая будет устойчива к порезам лезвием. Однако игроки не стремятся использовать дополнительную защиту.

Ти Джей Оши Фото: Andrew Harnik/AP Photo/ТАСС

«У игроков есть свои причины [не носить защиту для шеи]. Оши сказал, что на льду НХЛ сейчас «жарче», чем когда-либо: парни потеют во время матчей в нескольких свитерах, и мысль о том, чтобы носить водолазку в таких уже тёплых условиях, не особо привлекает. Игроки суеверны, носят те же наплечники, что и в юниорские годы, используют коньки той же марки, которую носили с детства, используют те же ленты и виды клюшек, которые использовали всегда. Да и водолазки и щитки для шеи выглядят не круто. Чёрт возьми, только Уэйну Гретцки и Томашу Плеканецу действительно удавалось выглядеть круто в них», — пишет The Athletic.

Тем не менее после инцидента с Джонсоном Оши заказал сразу пять водолазок — одну для себя и четыре для товарищей по «Вашингтону» по их просьбе. Форвард хочет опробовать игру в новой защитной одежде.

«Смерть Джонсона? Мне бы просто хотелось, чтобы подобные вещи никогда не случались и чтобы никогда не происходили подобные травмы, потому что это так грустно. Эти мысли очень сильно ранят меня, когда думаю о своих детях. Сегодня вечером кто-то мог порезать и мою шею. Тогда бы у них не стало отца — это так грустно, и это заставляет меня дважды подумать о защите себя и своей шеи. Независимо от того, выглядит эта защита круто или нет», — сказал Оши The Athletic.

Оши также рассказал о том, как ему порезали лицо коньком: Нападающий «Вашингтона» рассказал, как ему порезали лицо на льду

«Смерть Джонсона не просто разрушила хоккейный мир. Она открыла хоккейному миру глаза на неотъемлемый — и, возможно, предотвратимый — опасный для жизни риск, который возникает при игре в хоккей. На любом уровне», — пишет Лазерус.

Хейли Уикенхайзер, лучшая хоккеистка в истории, работающая также врачом скорой помощи — то есть квалифицированный специалист в вопросе здоровья, затронула другой важный аспект, о котором говорил Оши — суеверия и привычки игроков.

«Просто наденьте защиту для шеи один раз. Я носила её 20 лет, играя за сборную. Она никак не мешала… Как и во всём остальном: когда что-то делает один игрок, все это видят — и это становится нормой. Я сейчас даже не могу вспомнить хоккей без визоров — а я выросла, наблюдая за миром хоккея без визоров. Я даже не могу себе представить, чтобы кто-то играл без него, учитывая, насколько быстра игра», — сказала самая титулованная хоккеистка в истории Олимпийских игр.

Отдельного внимания заслуживают слова Грега Макнила — 77-летний экс-бизнесмен последние 10 лет помогает разработкам дополнительной защиты для хоккеистов, на которые он потратил шестизначные суммы. Он сказал, что трагедия с Джонсоном была «на 100% предотвратимой» и «совершенно ненужной».

Хейли Уикенхайзер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

По словам Макнила, уже существует защита, способная обезопасить игроков. В том числе и в его студии в Торонто: «Там были защитные приспособления для шеи, и я подумал: «Если бы Адам носил их вчера, то был бы жив сегодня». Это ужасная вещь.

Сколько звоночков нужно для пробуждения?» — негодует мужчина.

Основная проблема заключается в том, что реформы в области обеспечения защиты для хоккеистов проходят слишком медленно. В США, например, в отличие от Канады и Швеции, до сих пор не требует от юниоров игры с защитой для шеи. Даже после смерти 16-летнего Тедди Балкинда в январе 2022 года из-за пореза горла.

В АХЛ и ECHL только в нынешнем сезоне обязали игроков носить защиту запястий и ахилла.

«Питтсбург», за который выступал Джонсон, уже объявил что все хоккеисты фарм-клубов «пингвинов» — «Уилкс-Бэрри» из АХЛ и «Уилинг Нейлерс» из ECHL — должны будут использовать защитные щитки для шеи и запястий. Но из-за положений коллективного соглашения игроки «Пингвинз» не смогут последовать тому же примеру и обязать использовать подобную защитную экипировку на уровне НХЛ. Так что правовые изменения напрашиваются.

Обычно изменения тестируют в низших лигах, и только в конце цепочки они доходят до НХЛ. Но, как сообщает The Athletic, переговоры в Национальной хоккейной лиге будут активизированы — тему защиты шеи поднимут на встрече генеральных менеджеров в Торонто 14 ноября.

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Макнил отметил, что для обеспечения безопасности запястий, ахилловых сухожилий или бедренной артерии уже есть масса различных вариантов от разных производителей — вариантов, одобренных для использования игроками НХЛ. Для защиты шеи — нет.

Но даже тут не всё так плохо. На горизонте появляются некоторые более качественные варианты. Макнил считает, что в процессе «бесконечной эволюции в области безопасности игроков» производителям экипировки необходимо расширять свои продуктовые линейки, чтобы предоставить игрокам различные варианты с использованием безопасных материалов высочайшего качества. Хоккеистам должно быть комфортно.

«Это вполне выполнимо. Мы можем навсегда исключить порезы от коньков в хоккее», — говорит Макнил.

Проблема касается не только НХЛ и Великобритании. Технический регламент КХЛ, к примеру, обязывает игроков носить безопасные шлемы, применять защиту для груди и позвоночника. Полевым хоккеистам в возрасте 18 лет и младше, вне зависимости от турнира, необходимо надевать защиту для шеи и горла. Для остальных игроков ношение такой защиты носит лишь рекомендательный характер.

Возможно, есть необходимость во введении в КХЛ новых правил, касающихся дополнительной безопасности полевых хоккеистов — их шеи и горла. Тем не менее, прежде чем создавать новые правила, нужно сначала создать надлежащие условия для клубов и хоккеистов. Если в НХЛ могут возникнуть проблемы с достойной защитной экипировкой для шеи, будут ли у нас дела лучше? Занимается ли хоть кто-то разработкой одежды или амуниции для защиты шеи?

Вопрос, конечно, риторический — особенно на фоне проблем даже с… клюшками! Основой для хоккеиста.

Иными словами, хоккейные управленцы должны помочь в разработке достойной экипировки для защиты шеи и горла игроков. А после уже можно спокойно рассмотреть введение новых правил. Главное — позаботиться о качестве создаваемых продуктов, не делать что-то просто для галочки. По-настоящему позаботиться о здоровье и жизни хоккеистов. По-настоящему.

В любом случае в хоккейном мире изменения уже начались. Вероятнее всего, это приведёт к созданию важных правил.

«Это была бы вечная дань уважения Адаму Джонсону, если бы это правило ввели и мировые профессиональные лиги. Чтобы ни одна молодая жизнь больше не подвергалась риску ещё одного «ужасного несчастного случая». Своего рода Правило Адама», — пишет журналист Nottingham Post Мик Холланд, 33 года обозревавший жизнь вокруг «Ноттингем Пантерз» — последнего клуба Джонсона.

Хочется надеяться, что имя Джонсона будет увековечено и новые правила смогут спасти чью-нибудь жизнь.

А пока трагедия с Адамом напоминает не только хоккеистам, но и нам, обычным зрителям, о том, как важно заботиться о себе, своём здоровье и жизни, а также об окружающих людях.