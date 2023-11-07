«Застолбил это место себе на всю жизнь». Артюхин назвал россиянина с лучшим броском

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Евгений Артюхин поделился мнением о россиянине в НХЛ с лучшим броском.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится. Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один. Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует и забрасывает такие шайбы», — приводит слова Артюхина Legalbet.

Отметим, что сегодня, 7 ноября, Никита Кучеров за пять минут оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий «Тампы» также набрал четыре очка менее чем за 10 минут. В 12 встречах текущего сезона россиянин записал на свой счёт 20 (9+11) баллов. На счету Александра Овечкина 8 (2+6) очков в 10 матчах.